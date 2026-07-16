صداهایی شبیه به انفجار امروز پنجشنبه در بخش‌هایی از شهر بندرعباس و حوالی قشم شنیده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - ساکنان مناطقی از بندرعباس حوالی عصر امروز پنجشنبه در ۲ نوبت مختلف صداهایی ناگهانی شبیه به انفجار را شنیدند.

منابع رسمی با تایید این انفجارها اعلام کردند در ساعت های ۱۹ و ۱۹:۲۰ نقاطی در حوالی بندر عباس مورد اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفته است.

اصابت پرتابه های دشمن در حوالی قشم

منابع رسمی همچنین اعلام کردند نقاطی در حوالی قشم عصر امروز پنجشنبه و حوالی ساعت ۱۶:۳۰ مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفته است.

اصابت مجدد پرتابه دشمن آمریکایی در بندرعباس 

در ساعت ۲۱:۳۵ نقاطی در بندرعباس مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت که گزارش تکمیلی پس از ارزیابی‌های اولیه متعاقبا اعلام خواهد شد. 

صدای انفجار مجدد در بندرعباس

ساعت ۲۳ در نقاطی از بندرعباس انفجار پرتابه‌های دشمن رخ داد.

یک شهید و ۸ زخمی طی حملۀ آمریکا به محلۀ مسکونی تپه الله‌اکبر هرمزگان

در پی حمله دقایق پیش نیروهای متجاوز آمریکایی به محله مسکونی تپه الله اکبر در شهر بندرعباس، متأسفانه تاکنون ۸ نفر از هموطنان مجروح و یک نفر شهید شده است.

بلافاصله پس از وقوع این حادثه، کلیه نیروهای امدادی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته و اقدامات درمانی لازم برای مداوای مصدومین در حال انجام است.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ضمن محکومیت شدید این اقدام تجاوزکارانه، از عموم مردم شریف بندرعباس می‌خواهد ضمن حفظ آرامش، اخبار را تنها از طریق مراجع رسمی و معتبر دنبال کرده و از هرگونه شایعه‌پراکنی خودداری فرمایند. 

برچسب ها: انفجار ، جنگ تحمیلی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۳ ۲۶ تير ۱۴۰۵
هرچه سریعتر باید جنگ متوقف و‌ مذاکرات از سر گرفته شود کاری که اخرش باید انجام شود
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۹ ۲۵ تير ۱۴۰۵
بااین تجهیزات موشکی وپهبادی آتش بس بهترین راه حل هست فقط شلیک میکنید نه هدف میخورد ونه تخریب دارد
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۴ ۲۶ تير ۱۴۰۵
بیخود کردی . آتش بس هرگز . فقط و فقط جنگ . جنگ جنگ تا پیروزی ‌ توافق هرگز . انتقام انتقام انتقام و انتقام .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
مشکل خاصی نیست صدای پدافند بود
۶
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۵ ۲۵ تير ۱۴۰۵
چیزی نیست خدا رو شکر تفاهم‌نامه هنوز پابرجاست...خخخخ
۷
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
مشکل اصلی ما در منطقه با اسرائیل نیست و ۱۰۰ درصد فقط با نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار بوده است. و باید همه پایگاه های آمریکا جنایتکار در منطقه نابود شود.
حضور نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از سال ۲۰۰۱ تاکنون در کشورهای عربی ۱۰۰ درصد فقط تهدیدی علیه مردم ایران بوده است.
۹
۴
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Iran (Islamic Republic of)
سعید
۲۰:۴۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
صدای ناگهانی شبیه انفجار یا پرنابه های دشمن مرد باشد بگید امریکا داره میترکونه جنوب را شما که مرد هستید نون حلال میبرید سر سفره خانوادتون اخبار درست متشر کنید
۵
۲۳
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