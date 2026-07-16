باشگاه خبرنگاران جوان - ساکنان مناطقی از بندرعباس حوالی عصر امروز پنجشنبه در ۲ نوبت مختلف صداهایی ناگهانی شبیه به انفجار را شنیدند.

منابع رسمی با تایید این انفجارها اعلام کردند در ساعت های ۱۹ و ۱۹:۲۰ نقاطی در حوالی بندر عباس مورد اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفته است.

اصابت پرتابه های دشمن در حوالی قشم

منابع رسمی همچنین اعلام کردند نقاطی در حوالی قشم عصر امروز پنجشنبه و حوالی ساعت ۱۶:۳۰ مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفته است.

اصابت مجدد پرتابه دشمن آمریکایی در بندرعباس

در ساعت ۲۱:۳۵ نقاطی در بندرعباس مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت که گزارش تکمیلی پس از ارزیابی‌های اولیه متعاقبا اعلام خواهد شد.

صدای انفجار مجدد در بندرعباس

ساعت ۲۳ در نقاطی از بندرعباس انفجار پرتابه‌های دشمن رخ داد.

یک شهید و ۸ زخمی طی حملۀ آمریکا به محلۀ مسکونی تپه الله‌اکبر هرمزگان

در پی حمله دقایق پیش نیروهای متجاوز آمریکایی به محله مسکونی تپه الله اکبر در شهر بندرعباس، متأسفانه تاکنون ۸ نفر از هموطنان مجروح و یک نفر شهید شده است.

بلافاصله پس از وقوع این حادثه، کلیه نیروهای امدادی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته و اقدامات درمانی لازم برای مداوای مصدومین در حال انجام است.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ضمن محکومیت شدید این اقدام تجاوزکارانه، از عموم مردم شریف بندرعباس می‌خواهد ضمن حفظ آرامش، اخبار را تنها از طریق مراجع رسمی و معتبر دنبال کرده و از هرگونه شایعه‌پراکنی خودداری فرمایند.