مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در دیدار با معاون وزیر حمل‌ونقل تاجیکستان، بر توسعه همکاری‌های ریلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای گسترش روابط حمل‌ونقلی و تجاری میان دو کشور تأکید کرد.

 باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ نشست مشترک جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن، با شایسته سعید مرادزاده، معاون وزیر حمل‌ونقل تاجیکستان، در ساختمان مرکزی شهدای راه‌آهن برگزار شد.

 ذاکری در این دیدار، با اشاره به روابط دوستانه و رو به گسترش ایران و تاجیکستان، توسعه همکاری‌های ریلی را یکی از زمینه‌های مهم تقویت مناسبات اقتصادی و حمل‌ونقلی دو کشور دانست و بر استمرار رایزنی‌ها و تعاملات مشترک برای بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های موجود تأکید کرد.

وی، همکاری نزدیک میان مسئولان و نهاد‌های مرتبط در دو کشور را زمینه‌ساز تسهیل ارتباطات، توسعه مبادلات و ارتقای همکاری‌های دوجانبه عنوان کرد.

در این نشست، شایسته سعید مرادزاده، معاون وزیر حمل‌ونقل تاجیکستان نیز با تأکید بر روابط رو به گسترش دو کشور، توسعه همکاری‌های ریلی را دارای ظرفیت‌های قابل توجه دانست و بر تداوم تعاملات و رایزنی‌های مشترک برای گسترش همکاری‌ها تأکید کرد.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، راه آهن
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