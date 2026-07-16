باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نشریه «هیل» گزارش داد که جنگ آمریکا علیه ایران بخش زیادی از مهمات واشنگتن را مصرف کرده است و اشاره کرد که بازسازی این ذخایر ممکن است دست‌کم ۴ سال به طول بینجامد.

این نشریه ذکر کرد که تحقق این هدف در بازه زمانی مذکور، مشروط به موافقت کنگره آمریکا با تصویب بودجه دفاعی ۱.۵ تریلیون دلاری است؛ یعنی همان سطحی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش‌تر برای بودجه سال ۲۰۲۷ خواستار آن شده بود.

این روزنامه افزود که ازسرگیری اخیر حملات آمریکا به ایران ممکن است منجر به افزایش مصرف مهمات شود، که این امر می‌تواند احیای تسلیحات آمریکا به سطوح قبلی را به تاخیر انداخته و زمان مورد نیاز برای پر کردن مجدد ذخایر را طولانی‌تر کند.

در همین راستا، شبکه «سی‌ان‌ان» پیش‌تر به نقل از یک مقام وزارت جنگ آمریکا گزارش داد که ذخایر برخی از تسلیحات کلیدی آمریکا همچنان مستهلک و تخلیه شده است، در حالی که پنتاگون برای گسترش پایگاه صنعتی ویژه تولید آنها تلاش می‌کند.

این مقام توضیح داد که وزارت جنگ آمریکا به دنبال به‌کارگیری آخرین نوآوری‌ها برای تقویت تولید در مقیاس وسیع و افزایش تاب‌آوری زنجیره‌های تامین است تا بازسازی ذخایر نظامی با سرعت بیشتری تضمین شود.

شایان ذکر است که بر اساس اعلام فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، این کشور در ۸ ژوئیه حملات خود علیه ایران را از سر گرفت. در مقابل، نیرو‌های ایرانی نیز حملات تلافی‌جویانه‌ای را علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در تعدادی از کشور‌های غرب آسیا انجام دادند.

پیش از این، ترامپ در ۹ ژوئیه اعلام کرده بود که آتش‌بس با ایران دیگر برقرار نیست، که این امر راه را برای موج جدیدی از تشدید تنش‌های نظامی هموار کرد. ایران نیز در ۱۲ ژوئیه از بستن تنگه هرمز تا زمان پایان مداخله آمریکا در منطقه خبر داد؛ در مقابل، ترامب از اعمال «محاصره دریایی کامل» علیه ایران خبر داد.

منبع: هیل