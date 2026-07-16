باشگاه خبرنگاران جوان - پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران و رئیس کمیته ملی حقوق بشردوستانه، با صدور بیانیه مشترک شماره ۱۲، ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به پیامدهای انسانی حملات اخیر ایالات متحده آمریکا به مناطقی از ایران، بر ضرورت پایبندی ایالات متحده آمریکا به تعهدات ناشی از حقوق بینالملل بشردوستانه و خودداری از هرگونه حمله علیه غیرنظامیان، اموال و تأسیسات غیرنظامی تأکید کرد.
در این بیانیه، با استناد به گزارشهای مستند و اطلاعات دریافتی از مراجع ذیصلاح، آمده است که در جریان این حملات، علاوه بر وارد آمدن خسارات جانی و مالی به غیرنظامیان، طیف گستردهای از اموال، تأسیسات و زیرساختهای حیاتی مورد استفاده عموم مردم نیز هدف قرار گرفتهاند.
بر اساس این بیانیه، از جمله اماکن و تأسیسات غیرنظامی آسیبدیده میتوان به سیلوی ذخیره گندم هویزه، کارخانه تولید آب معدنی در موسیان دهلران، تأسیسات آبشیرینکن بخش بمانی شهرستان سیریک، پاسگاه محیطبانی حاجیآباد، ساختمان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بندرعباس، بندرگاه کیش و ایستگاه قایق نجات (SAR) اداره بندر کیش، اسکلههای صیادی و تجاری شهرستان سیریک، اسکله صیادی پشت شهر بندرعباس، جزیره هنگام و دکل مخابراتی جزیره قشم، تصفیهخانه باغ پرندگان بندرعباس، مسیر راهآهن در استانهای خراسان رضوی و گلستان، اسکله صیادی بنود عسلویه، فرودگاه توحید جم، فرودگاه سمنان و سولههای مجاور بیمارستان شهید بقایی اهواز اشاره شده است.
در ادامه این بیانیه آمده است که این حملات تنها چند ماه پس از حمله موشکی به مدرسه میناب و جانباختن جمعی از دانشآموزان، آموزگاران و کارکنان آن مدرسه صورت گرفته و با وجود گذشت زمان، مقامات ایالات متحده آمریکا همچنان از پذیرش مسئولیت آن حمله و پاسخگویی نسبت به آثار و پیامدهای آن خودداری کردهاند؛ موضوعی که نگرانیهای جدی درباره رعایت قواعد بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه و افزایش مخاطرات متوجه جمعیت غیرنظامی را تشدید میکند.
رئیس جمعیت هلالاحمر و رئیس کمیته ملی حقوق بشردوستانه در این بیانیه تصریح کرده است که بر اساس حقوق بینالملل بشردوستانه، حمله عمدی یا بیضابطه به غیرنظامیان، اموال و تأسیسات غیرنظامی ممنوع است و دولتها و نیروهای نظامی مکلفاند مطابق اصول بنیادین تفکیک، تناسب و اتخاذ تدابیر احتیاطی در حمله، عملیات نظامی خود را صرفاً علیه اهداف نظامی هدایت کنند. در این بیانیه تأکید شده است که هرگونه حمله مغایر با این اصول میتواند نقض جدی قواعد عرفی و معاهدهای حقوق بینالملل بشردوستانه محسوب شود.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که حمله به زیرساختهای غیرنظامی، از جمله تأسیسات آب، مراکز ذخیره و توزیع مواد غذایی، بنادر، شبکههای حملونقل، تأسیسات ارتباطی و مراکز حفاظت از محیط زیست، دسترسی مردم به خدمات اساسی را مختل کرده و حقوق بنیادینی همچون حق حیات، سلامت، دسترسی به آب آشامیدنی، امنیت غذایی، ارتباطات و برخورداری از محیط زیست سالم را با مخاطره جدی مواجه میکند.
در این بیانیه همچنین با اشاره به اظهارات اخیر رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر تهدید به حمله به پلها و سایر زیرساختهای غیرنظامی، تأکید شده است که تحقق چنین تهدیدهایی با الزامات بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه و تعهدات بینالمللی دولتها در تعارض آشکار بوده و نگرانیها نسبت به امنیت و جان غیرنظامیان را تشدید میکند.
دکتر کولیوند در این بیانیه خواستار انجام تحقیقات فوری، مستقل، بیطرفانه، مؤثر و شفاف درباره تمامیگزارشهای مربوط به این حملات شد و تأکید کرد که تمامی ادعاهای مربوط به نقض حقوق بینالملل بشردوستانه باید در چارچوب سازوکارهای حقوقی بینالمللی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد و عاملان احتمالی این نقضها پاسخگو شوند.
در پایان این بیانیه، با یادآوری تعهد مقرر در ماده مشترک ۱ کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ مبنی بر «احترام و تضمین احترام» به حقوق بینالملل بشردوستانه، از دولتهای عضو کنوانسیونهای ژنو، سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیته بینالمللی صلیب سرخ، سازمانهای بینالمللی و منطقهای ذیربط و جامعه مدنی بینالمللی خواسته شده است در برابر گزارشهای مربوط به نقضهای ادعایی حقوق بینالملل بشردوستانه سکوت نکنند و با اتخاذ اقدامات مؤثر، اجرای قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه، حمایت از غیرنظامیان و صیانت از اموال و زیرساختهای غیرنظامی را تضمین کنند.