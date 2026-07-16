 استاندار آذربایجان غربی، در بازدید از معدن طلای آق‌دره تکاب، بر نقش کلیدی معادن در پیشبرد اهداف توسعه متوازن، ایجاد اشتغال پایدار، و ارتقای سطح رفاه عمومی در منطقه تأکید کرد و خواستار تمرکز فعالیت‌های شرکت‌های معدنی در داخل استان و بهره‌گیری از نیروهای بومی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، امروز با حضور در شهرستان تکاب، از معدن طلای آق‌دره، یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین واحدهای معدنی کشور، بازدید کرد.

 این بازدید با هدف بررسی آخرین وضعیت فعالیت‌های استخراج و فرآوری، ظرفیت‌های توسعه‌ای، اشتغال‌زایی، مسائل زیست‌محیطی و برنامه‌های سرمایه‌گذاری این مجموعه معدنی صورت گرفت.

در جریان این بازدید، مسئولان معدن گزارشی جامع از روند فعالیت‌ها، میزان تولید و برنامه‌های آتی ارائه دادند. 

معدن آق‌دره، که با برخورداری از کارخانه فرآوری، سهم قابل توجهی در تولید طلای کشور دارد، در کنار سایر معادن منطقه، از ظرفیت‌های اقتصادی مهم استان آذربایجان غربی به شمار می‌رود.

توسعه متوازن تکاب با محوریت معادن

استاندار آذربایجان غربی در جلسه بررسی مسائل و مشکلات معدن آق‌دره، با تأکید بر لزوم تبیین رسانه‌ای دستاوردهای توسعه‌ای استان، اظهار داشت: ظرفیت‌ها، دستاوردها و آثار مثبت بخش معدن باید به درستی برای مردم معرفی شود و تحقق این مهم نیازمند جهاد رسانه‌ای و روایت صحیح خدمات و اقدامات انجام شده است.

رحمانی، توسعه معادن را پیشران اشتغال، سرمایه‌گذاری و آبادانی استان برشمرد و افزود: مدیریت استان از تمامی فعالیت‌های معدنی که در چارچوب قانون و با رعایت مسئولیت‌های اجتماعی انجام شود، حمایت می‌کند.

وی با اشاره به نقش راهبردی معادن در رونق اقتصادی، بر ضرورت استفاده از نیروهای بومی، به‌ویژه جوانان شهرستان تکاب، در شرکت‌های معدنی تأکید کرد و خواستار تمرکز تدارکات، خدمات و بخش قابل توجهی از فعالیت‌های این شرکت‌ها در داخل استان شد.

استاندار آذربایجان غربی همچنین اجرای مؤثر مسئولیت‌های اجتماعی معادن را حیاتی برشمرد و تأکید کرد: مردم مناطق معدن‌خیز باید آثار فعالیت‌های معدنی را به‌صورت ملموس در توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات عمومی، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش رفاه اجتماعی مشاهده کنند.

در پایان، رحمانی تأمین مسکن کارگری در چارچوب قانون نهضت ملی مسکن را از اولویت‌های مدیریت استان اعلام کرد و گفت: حمایت از جامعه کارگری و رفع دغدغه‌های آنان، زمینه‌ساز پایداری تولید و توسعه اقتصادی بوده و مدیریت استان با تمام ظرفیت برای تحقق این هدف تلاش خواهد کرد.

برچسب ها: توسعه معادن ، استاندار آذربایجان غربی
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