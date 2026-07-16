باشگاه خبرنگاران جوان -امروز (پنجشنبه) و همزمان با هفته بهزیستی و تأمین اجتماعی، ۲۲۰ پروژه سازمان بهزیستی استان گیلان با حضور هادی حقشناس، استاندار گیلان، مدیر کل و کارکنان بهزیستی استان به بهرهبرداری رسید.
این پروژهها با هدف توسعه زیرساختهای حمایتی، گسترش خدمات اجتماعی، توانمندسازی جامعه هدف و ارتقای کیفیت زندگی مددجویان بهزیستی در نقاط مختلف استان اجرا شده است.
استاندار گیلان در این مراسم با قدردانی از تلاشهای کارکنان سازمان بهزیستی، نقش این مجموعه را در حمایت از اقشار آسیبپذیر و کاهش آسیبهای اجتماعی مهم دانست و اظهار کرد: کارکنان بهزیستی با وجود دشواریهای فراوان این حوزه، با مسئولیتپذیری و انگیزه خدمت برای بهبود شرایط زندگی جامعه هدف تلاش میکنند.
وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات آیندهنگرانه در حوزه اجتماعی گفت: حمایت از جامعه هدف بهزیستی نباید تنها به ارائه کمکهای مقطعی محدود شود، بلکه باید با استفاده از همه ظرفیتها، زمینه استقلال اقتصادی، اشتغال پایدار و تأمین مسکن مددجویان فراهم شود.
استاندار گیلان تأمین مسکن را یکی از مهمترین نیازهای مددجویان بهزیستی دانست و از آمادگی استانداری برای حمایت از سرمایهگذاران این حوزه خبر داد.
حقشناس اظهار کرد: در چارچوب قوانین و مقررات، مشوقهای ویژهای برای سرمایهگذارانی که در طرحهای تأمین مسکن جامعه هدف بهزیستی مشارکت کنند، در نظر گرفته خواهد شد تا روند خانهدار شدن مددجویان تسهیل شود.
وی با اشاره به تصمیم اتخاذشده در این زمینه افزود: مقرر شد مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از سهم آورده مورد نیاز متقاضیان از طریق ظرفیت سرمایهگذاران و مشوقهای پیشبینیشده تأمین شود.
استاندار گیلان تصریح کرد: با احتساب سهم سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن و تأمین ۵۰۰ میلیون تومان از آورده مورد نیاز از این طریق، مددجویان واجد شرایط میتوانند با پرداخت ۴۰۰ میلیون تومان صاحب خانه شوند.
حقشناس این اقدام را گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی خانوادههای تحت پوشش دانست و گفت: همکاری میان استانداری، سازمان بهزیستی، بنیاد مسکن، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی میتواند مسیر خانهدار شدن مددجویان را هموار کند.
وی با بیان اینکه صرف قدردانی از مجموعههای حمایتی کافی نیست، افزود: باید با استفاده از اختیارات، اعتبارات، مشوقهای قانونی و ظرفیت بخش خصوصی، اقدامات ملموس و مؤثری برای بهبود شرایط زندگی مردم انجام شود.
استاندار گیلان همچنین بر رعایت قوانین و حفظ منابع طبیعی و اراضی ارزشمند استان در اجرای طرحهای مسکن تأکید کرد و گفت: استانداری در چارچوب ضوابط از سرمایهگذارانی که برای تأمین مسکن جامعه هدف بهزیستی مشارکت کنند، حمایت خواهد کرد.
رضا جعفری مدیرکل بهزیستی گیلان گزارشی از اقدامات، خدمات و برنامههای این سازمان در حوزههای مختلف ارائه کرد و گفت: در حوزه مستمریبگیران، افزایش میزان پرداختیها از ۸ میلیون تومان به ۱۴ و ۱۷ میلیون تومان، رشد قابل توجهی داشته که با تثبیت و کاهش نرخ تورم، آثار مثبت این افزایشها بیشتر نمایان خواهد شد.
وی با اشاره به حمایتهای انجام شده از خانوادههای تحت پوشش اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۷۶۲ خانواده در چارچوب طرحهای حمایتی حوزه جوانی جمعیت تحت حمایت قرار گرفتهاند که این آمار افزایش خواهد یافت.
گفتنی است، در مجموع ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه سازمان بهزیستی بهصورت همزمان در سراسر کشور به بهرهبرداری رسید که سهم استان گیلان از این طرحها ۲۲۰ پروژه بود.
پروژههای افتتاحشده در گیلان شامل ۱۳۶ واحد مسکونی، ۷۲ طرح اشتغالزایی، سه مرکز مشاوره ژنتیک و ۹ کارگاه تولیدی حمایتی است که با هدف توسعه خدمات حمایتی، ایجاد اشتغال، توانمندسازی جامعه هدف و ارتقای کیفیت زندگی مددجویان بهزیستی اجرا شده است.