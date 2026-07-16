باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، امروز در نشست رؤسای سازمان‌های ملی استاندارد کشورهای عضو بریکس که در شهر بنگلور هند برگزار شد، با اشاره به نقش راهبردی استانداردسازی در مواجهه با چالش‌های جهانی، بر ضرورت توسعه همکاری‌های فنی، تقویت زیرساخت کیفیت و گسترش تعاملات عملیاتی میان کشورهای عضو تأکید کرد.

وی در ابتدای سخنان خود ضمن قدردانی از دولت جمهوری هند و اداره استاندارد این کشور (BIS) به‌دلیل میزبانی شایسته این نشست، اظهار داشت: جهان امروز با چالش‌های پیچیده و درهم‌تنیده‌ای از جمله تغییرات اقلیمی، اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی، تهدیدات سایبری و نااطمینانی‌های اقتصادی روبه‌رو است و پاسخ مؤثر به این چالش‌ها، بیش از هر زمان دیگری مستلزم همکاری نزدیک کشورهای عضو بریکس است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به شعار اجلاس با عنوان «ایجاد تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری»، این چهار محور را ارکان اساسی دستیابی به توسعه پایدار دانست و افزود: زیرساخت ملی کیفیت، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تضمین تداوم تولید، افزایش تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین، تسهیل تجارت و ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی پایدار است.

فرزانه انصاري با تشریح جایگاه سازمان ملی استاندارد ایران، خاطرنشان کرد: این سازمان به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری و راهبری نظام استانداردسازی کشور، مستقیماً زیر نظر ریاست جمهوری فعالیت می‌کند و با تکیه بر چهار رکن استانداردسازی، اندازه‌شناسی، ارزیابی انطباق و تأیید صلاحیت، نقش محوری در تنظیم‌گری فنی و توسعه زیرساخت کیفیت کشور ایفا می‌کند.

وی همچنین با اشاره به جایگاه کشورهای عضو بریکس در اقتصاد جهانی اظهار داشت: کشورهای عضو بریکس با در اختیار داشتن نزدیک به نیمی از جمعیت جهان و سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی، ظرفیت کم‌نظیری برای شکل‌دهی به آینده استانداردسازی بین‌المللی دارند و می‌توانند از طریق هماهنگ‌سازی استانداردها، توسعه زیرساخت کیفیت و گسترش همکاری‌های فنی، نقش مؤثرتری در حکمرانی جهانی استانداردها ایفا کنند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه، توسعه استانداردسازی در حوزه فناوری‌های نوظهور، به‌ویژه هوش مصنوعی، تحول دیجیتال، امنیت سایبری، فناوری‌های نوین و اقتصاد سبز را از اولویت‌های آینده دانست و تأکید کرد: نظام‌های استانداردسازی باید از رویکردی واکنشی به رویکردی آینده‌نگر حرکت کنند تا همگام با ظهور فناوری‌های نوین، نیازهای استانداردسازی نیز شناسایی و پاسخ داده شود.

فرزانه انصاری در بخش پایانی سخنان خود، با تأکید بر ضرورت ارتقای همکاری‌های بریکس از «مرحله گفت‌وگو» به «مرحله اقدام مشترک»، پیشنهادهای عملی جمهوری اسلامی ایران را برای توسعه همکاری‌های استانداردسازی میان اعضا مطرح کرد. این پیشنهادها شامل تشکیل کارگروه تخصصی در حوزه هوش مصنوعی، حکمرانی داده و استانداردهای امنیت سایبری، طراحی و استقرار سازوکار شناسایی متقابل نتایج آزمون‌ها، بازرسی‌ها و گواهی‌های انطباق به‌منظور کاهش موانع فنی تجارت درون بریکس، و تدوین چارچوب مشترک برای استانداردهای اقتصاد سبز بود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد امضای یادداشت تفاهم همکاری استانداردسازی کشورهای عضو بریکس، سرآغاز مرحله‌ای جدید از همکاری‌های عملی، فنی و راهبردی میان سازمان‌های ملی استاندارد کشورهای عضو باشد.

گفتنی است، دراین سفر مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی و مشاور ودستیار ویژه رئیس سازمان در امور بین‌الملل،رئیس سازمان ملی استاندارد ایران را همراهی می کنند.