باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بخش روابط رسانه‌ای حزب‌الله بار دیگر ادعا‌ها مبنی بر وجود هرگونه فعالیت این جنبش در داخل خاک سوریه را تکذیب و تاکید کرد که این ادعا‌ها و اتهامات «چیزی جز داستان‌پردازی‌های ساختگی و بی‌اساس نیست».

حزب‌الله در بیانیه‌ای توضیح داد که این ادعا‌ها «هر از چند گاهی تکرار می‌شوند و هدف آنها ضربه زدن به حزب‌الله و خدمت به پروژه صهیونیستی-آمریکایی در منطقه است».

این جنبش تاکید کرد که پیش از این نیز بار‌ها و بار‌ها این ادعا‌ها را به طور قاطع تکذیب کرده و موکدا آنها را از اساس باطل و بی‌پایه خوانده است.

از زمان روی کار آمدن ابومحمد الجولانی، سرکرده تروریست‌های تحریرالشام و رئیس خود خوانده سوریه در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۲۴، سران این کشور بار‌ها مدعی شده‌اند که شبکه‌های وابسته به حزب‌الله را متلاشی کرده یا مسیر‌های قاچاق سلاح را کشف نموده‌اند؛ موضوعی که حزب‌الله به شدت آن را رد کرده و هرگونه فعالیت در خاک سوریه را به طور قاطع تکذیب نموده است.

منبع: المیادین