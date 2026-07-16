باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - گرمای تیرماه که بر شانه‌های دشت‌های بیضا می‌نشیند، بویِ خاکِ نم‌دار و سبزیِ ساقه‌ها در هوا پراکنده می‌شود. تا چشم کار می‌کند، ردیف‌های منظم بوته‌های گوجه‌فرنگی خودنمایی می‌کند؛ گویی زمین، پیراهنِ سبز و قرمزی بر تن کرده است. دستانِ پینه‌بستهٔ کشاورزان، میوه‌های رسیده را از شاخه جدا می‌کنند و سبدها، یکی پس از دیگری، از سنگینیِ این محصولِ خوش رنگ، قامت خم می‌کنند. بیضا این روزها، پس از ماه‌ها انتظار، فصلِ بهره‌برداری را تجربه می‌کند؛ فصلی که در آن، هر بوته، داستانی از تلاش و هر گوجه، وعده‌ای از رزق و روزی را با خود حمل می‌کند.

صدیقه مویدی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا، با اشاره به شروع برداشت گوجه‌فرنگی در این منطقه، اظهار کرد: امسال ۶۵۰ هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت این محصول رفته است.

او ادامه داد: گوجه‌فرنگی تولیدی از کیفیت مطلوبی برخوردار است و هم به بازار‌های داخلی و هم به مقاصد صادراتی عرضه می‌شود.

مویدی با اشاره به زمان‌بندی برداشت، افزود: این عملیات از نیمه دوم تیرماه آغاز شده و تا پایان آذر ماه ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۵۰ هزار تن محصول از مزارع برداشت شود.

او در ادامه به ارقام نشاء مصرفی اشاره کرد و گفت: عمده ارقام کشت‌شده شامل بریویو، سانسید، ۴۱۲۹، ثمین، باسیما، بدرو، متین و ۸۳۲۰ است.

مدیر جهاد کشاورزی بیضا با بیان اینکه کشت به روش نشائی و با سیستم آبیاری نوار-تیپ انجام می‌شود، عوامل مؤثر بر کیفیت بالای محصول را، شرایط مساعد آب‌وهوایی، استفاده از بذر‌های مرغوب، بهره‌گیری از گلخانه‌های مدرن برای تولید نشاء، حضور کشاورزان در کلاس‌های ترویجی، و رعایت دقیق اصول فنی کاشت، برشمرد.

او در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی، تصریح کرد: برآورد می‌شود بیش از ۱۵ هزار تن از گوجه‌فرنگی تولیدی بیضا به کشور‌های دیگر از جمله پاکستان، عراق، امارات و قطر صادر شود.

او اضافه کرد: برداشت این محصول علاوه بر ایجاد اشتغال فصلی قابل‌توجه، ضمن تأمین نیاز میادین میوه و تره‌بار استان فارس و سایر استان‌ها، به کارخانه‌های رب‌سازی بیضا و شهر‌های همجوار نیز ارسال می‌شود.

بیضا با تکیه بر دانشِ روز و ظرفیت‌های صادراتی گوجه فرنگی، مسیرِ روشنی را برای اقتصادِ منطقه و اشتغالِ پایدار ترسیم می‌کند.