ذخایر استراتژیک نفت آمریکا چه وضعیتی دارد؟ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u0628\u0647 \u0648\u0642\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u00bb \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062e\u0628\u0631 \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u062d\u0648\u0632\u0647 \u0646\u0641\u062a \u0648 \u06af\u0627\u0632 \u062f\u0631\u0645\u0648\u0631\u062f \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0630\u062e\u0627\u06cc\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0631\u0627\u062a\u0698\u06cc\u06a9 \u0646\u0641\u062a \u062f\u0631 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0647 \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0648 \u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0647 \u0686\u0647 \u0645\u06cc\u0632\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0642\u0627\u0628\u0644 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u0627\u0633\u062a \u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d\u0627\u062a\u06cc \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u062f\u0627\u062f.\n