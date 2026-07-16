باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ذخایر استراتژیک نفت آمریکا چه وضعیتی دارد؟ + فیلم

کارشناس حوزه تولید نفت و گاز در مورد وضعیت ذخایر استراتژیک نفت رو به کاهش آمریکا و بسته بودن تنگه هرمز توضیحاتی می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در برنامه «به وقت ایران» از شبکه خبر کارشناس حوزه نفت و گاز درمورد وضعیت ذخایر استراتژیک نفت در جهان و به ویژه آمریکا و اینکه چه میزان از آن قابل برداشت است توضیحاتی ارائه داد.

مطالب مرتبط
ذخایر استراتژیک نفت آمریکا چه وضعیتی دارد؟ + فیلم
young journalists club

ترامپ برای بازگشایی تنگه هرمز هیچ گزینه‌ خوبی ندارد + فیلم

ذخایر استراتژیک نفت آمریکا چه وضعیتی دارد؟ + فیلم
young journalists club

سقوط ۶ میلیون بشکه‌ای عبور نفت از تنگه هرمز + فیلم

ذخایر استراتژیک نفت آمریکا چه وضعیتی دارد؟ + فیلم
young journalists club

ایران دست برتر را دارد؛ هشدار دیپلمات سابق آمریکایی درباره فلج شدن حمل‌ونقل آمریکا + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
روش ساده برای شناسایی روغن زیتون اصل از تقلبی + فیلم
۱۱۳۱

روش ساده برای شناسایی روغن زیتون اصل از تقلبی + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
اعتراف کم‌سابقه افسر ارشد سابق سیا؛ ما نمی‌توانیم ایران را شکست دهیم، هیچ‌کس نمی‌تواند! + فیلم
۱۱۰۵

اعتراف کم‌سابقه افسر ارشد سابق سیا؛ ما نمی‌توانیم ایران را شکست دهیم، هیچ‌کس نمی‌تواند! + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
عاقبت جنگ یک تریلیون دلاری، شکست اهداف آمریکا و پایان حضور واشنگتن در منطقه + فیلم
۸۸۱
نماینده کنگره آمریکا مطرح کرد:

عاقبت جنگ یک تریلیون دلاری، شکست اهداف آمریکا و پایان حضور واشنگتن در منطقه + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
ادعای عدم حمله آمریکا به مناطق غیرنظامی، «دروغی بزرگ» است + فیلم
۸۱۷

ادعای عدم حمله آمریکا به مناطق غیرنظامی، «دروغی بزرگ» است + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
باتلاق نظامی آمریکا در ایران + فیلم
۵۹۳

باتلاق نظامی آمریکا در ایران + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha