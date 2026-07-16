باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دفتر رسانهای بینالمللی قطر امروز (پنجشنبه) با انتشار بیانیهای، گزارشهای منتشرشده در برخی رسانههای عبری مبنی بر موافقت قطر برای مشارکت در اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران را بهطور قاطع رد کرد و آنها را نادرست خواند.
این دفتر در بیانیه خود اعلام کرد: این ادعاها از سوی افرادی مطرح شده است که قصد دارند قطر را به درگیری بکشانند، نقش آن در میانجیگری را تضعیف کنند و منطقه را به سمت تشدید تنش و هرجومرج بیشتر سوق دهند.
در ادامه این بیانیه آمده است: مقامهای قطری از آغاز جنگ تاکنون بارها اعلام کردهاند که دوحه در هیچ اقدام نظامی علیه هیچیک از کشورهای همسایه خود مشارکت نداشته و در آینده نیز چنین مشارکتی نخواهد داشت.
منبع: روزنامه قطری پنینسولا