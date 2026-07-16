قطر گزارش رسانه‌های عبری مبنی بر پیوستن به حملات علیه ایران را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  دفتر رسانه‌ای بین‌المللی قطر امروز (پنج‌شنبه) با انتشار بیانیه‌ای، گزارش‌های منتشرشده در برخی رسانه‌های عبری مبنی بر موافقت قطر برای مشارکت در اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران را به‌طور قاطع رد کرد و آنها را نادرست خواند.

این دفتر در بیانیه خود اعلام کرد: این ادعا‌ها از سوی افرادی مطرح شده است که قصد دارند قطر را به درگیری بکشانند، نقش آن در میانجی‌گری را تضعیف کنند و منطقه را به سمت تشدید تنش و هرج‌ومرج بیشتر سوق دهند.

در ادامه این بیانیه آمده است: مقام‌های قطری از آغاز جنگ تاکنون بار‌ها اعلام کرده‌اند که دوحه در هیچ اقدام نظامی علیه هیچ‌یک از کشور‌های همسایه خود مشارکت نداشته و در آینده نیز چنین مشارکتی نخواهد داشت.

منبع: روزنامه قطری پنینسولا

برچسب ها: ایران و قطر ، حملات آمریکا ، مشارکت در جنگ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۲۶ تير ۱۴۰۵
تمام کشورهای عربی خلیج‌فارس ، کلاً و از دَم بدون استثناء نوچه آمریکا هستند وازخودشون اراده ای ندارند . دیگرفریب آنهارا نخورید . و دائماً در ادامه تاریخ ایران ، به هیچکدامشون اعتماد نکنید و حرکاتشون در رصد ایران باقی بماند .
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۹ ۲۶ تير ۱۴۰۵
دادن پایگاه نظامی خود مشارکته
۰
۶
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United Arab Emirates
ناشناس
۰۶:۴۸ ۲۶ تير ۱۴۰۵
بی شرف پس برای چی پایگاه در اختیارش گذاشنی !؟
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۱ ۲۶ تير ۱۴۰۵
شیخ نشینان خلیج فارس همگی درموردایران دروغ میگن حرفه‌ای
خوب وبدشان کلادروغ میگن
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۰ ۲۶ تير ۱۴۰۵
حالا چه مشارکت داشته باشند یا نداشته باشد دیگر تفاوت ندارد
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۰:۱۸ ۲۶ تير ۱۴۰۵
جوجه(قطر) با دکم شیر(ایران) بازی کنی خودت میدونی چی میشه
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۲۳:۵۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
عربهای بی عرضه وگاوهای شیرده.؟!ولی همه امکاناتتون دراختیاربیگانه هاست.دروغ میگیدمثل چی....؟!
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۰ ۲۵ تير ۱۴۰۵
ولی ما همچنان با قدرت قطر را بمباران میکنیم
۵
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۹ ۲۵ تير ۱۴۰۵
کشورتان را از لوث وجود آمریکا پاک کنید
۴
۱۹
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