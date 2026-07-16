باشگاه خبرنگاران جوان - هفته سوم لیگ ملت‌ها از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۸ امروز (پنجشنبه ۲۵ تیر) در دومین دیدار خود در شهر بلگراد به مصاف آلمان رفت و سه بر دو به پیروزی رسید تا یک برد شش امتیازی کسب کند و از منطقه خطر دور شود.

در ست نخست این دیدار ملی پوشان ایران در رقابت نزدیکی موفق به شکست آلمان با امتیاز ۲۵ بر ۲۲ شدند و روند نزدیک دو تیم در ست دوم هم ادامه یافت اما این بار ژرمن ها ۲۸ بر ۲۶ فاتح میدان شدند تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

تیم ملی آلمان در ست‌ سوم ۲۵ بر ۱۸ به پیروزی رسید اما شاگردان پیاتزا در ادامه موفق به شکست آلمان با امتیاز ۲۵ بر ۲۰ شدند تا دو تیم در ست شماری دو بر دو برابر شوند و کسب یک امتیازشان قطعی شود.

ست پنجم این دیدار پایاپای ۱۵ بر ۱۲ به سود ایران شد تا در نهایت شاگردان پیاتزا سه بر دو فاتح این دیدار حساس شوند و ۷.۵ امتیاز در جدول رده‌بندی فدراسیون جهانی کسب کنند و به امتیاز ۲۱۴.۲۸ برسند.

روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران در ابتدای این مسابقه از ترکیب علی حق‌پرست، مرتضی شریفی، عرشیا به‌نژاد، نیما باطنی، محمد ولی‌زاده، علی حاجی‌پور و محمدرضا حضرت‌پور استفاده کرد.

ایلشن داوودی‌پور، محسن دلاوری، پوریا حسین‌خانزاده، مبین نصری، سید عیسی ناصری، یوسف کاظمی و حسین حاجی‌کلاته دیگر بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در این دیدار بودند که با نظر سرمربی ایتالیایی به میدان رفتند.

سید متین حسینی و شایان محرابی دو بازیکن تیم ملی کشورمان که در دیدار مقابل آلمان استراحت داشتند نیز از روی سکوی تماشاگران این مسابقه را تماشا کردند. همچنین سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال ایران از جمله تماشاگران این دیدار بود.

ماسیمو بوتی سرمربی تیم ملی والیبال آلمان نیز در ابتدای این دیدار از ترکیب یان زیمرمن، یان بومه، توبیاس کریک، فلوریان کراگه، اریک روهرس، توبیاس برند و لئونارد گراون استفاده کرد.

ماری-کاترین بولانژه از بلژیک و دومینگا لوت از ایتالیا به عنوان داوران اول و دوم، قضاوت دیدار ایران و آلمان را برعهده داشتند.

آلمانی ها سابقه پنج بار حضور در المپیک را دارند که بهترین دستاورد آن‌ها، کسب مدال نقره المپیک مونیخ در سال ۱۹۷۲ است که به میزبانی آلمانی‌ها برگزار شد.

ژرمن ها همچنین سابقه سیزده‌ بار حضور در رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان را نیز در کارنامه دارند که یک بار در سال ۱۹۷۰ موفق به قهرمانی در این رقابت‌ها شدند. این تیم در رقابت‌های سال ۲۰۲۵ که با حضور ۳۲ تیم برگزار شد، در رتبه بیست و یکم قرار گرفت.

تیم ملی والیبال آلمان سابقه حضور در هر هفت دوره قبلی لیگ ملت های والیبال را دارد. بهترین عنوانی که آلمانی‌ها در این رقابت‌ها بدست آوردند رتبه نهمی در سال ۲۰۱۸ است و در دوره قبلی نیز جایگاه پانزدهم را به خود اختصاص دادند.

مردان والیبال ایران از ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه فردا (جمعه ۲۶ تیر) در یازدهمین مسابقه خود در لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ به مصاف اسلوونی می‌رود.