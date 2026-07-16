عملیات جهادی بهسازی ۶ کیلومتر از کمربندی شیراز آغاز شد

باشگاه خبرنگاران جوان - این اداره کل با هدف رفع دغدغههای دیرینه شهروندان و مسافران، عملیات اجرایی بهسازی و روکش آسفالت کمربندی شیراز را با حداکثر ظرفیت و بهصورت جهادی آغاز کرده است.
بر اساس این گزارش، پروژه مذکور که به عنوان یکی از محورهای پرتردد و حیاتی استان شناخته میشود، در مقطع حد فاصل «پل شهید رودکی تا پل شهید فرصتیان» اجرایی شده است. در این عملیات، ۶ کیلومتر از مسیر در هر دو باند رفت و برگشت و تمامی خطوط عبوری، تحت عملیات سنگین بهسازی و روکش آسفالت قرار گرفته است تا ضمن ارتقای کیفیت تردد، ضریب ایمنی این محور بهطور قابل توجهی افزایش یابد.
اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان فارس در بخشی از این گزارش تأکید کرده است: ین پروژه نه تنها یک عملیات عمرانی معمول، بلکه تعهدی برای ساختن جادهای ایمن برای آرامش و آسایش تمامی هموطنان است. راهداران این اداره کل با تلاش شبانهروزی و در شرایطی که این محور زیر بار ترافیک قرار دارد، تمامی توان خود را برای به سرانجام رساندن این تحول بزرگ به کار بستهاند.
روابط عمومی این اداره کل با قدردانی از صبوری و همراهی رانندگان و شهروندان در حین اجرای عملیات عمرانی، تصریح کرد: هرچند اجرای این عملیات ممکن است در مقاطعی منجر به کندی موقت ترافیک شود، اما این همراهی مردم، عاملی برای دستیابی به فردایی ایمنتر است؛ لذا از تمامی کاربران جادهای درخواست میشود ضمن رعایت دقیق علائم هشداردهنده و محدودیتهای ترافیکی، همکاری لازم را با عوامل اجرایی و راهداران مستقر در کارگاههای راهسازی داشته باشند.
در پایان این گزارش آمده است: بهسازی کمربندی شیراز به عنوان نقطه عطفی در توسعه زیرساختهای جادهای استان، گامی بلند در راستای کاهش حوادث و ارتقای ایمنی مسیر زندگی شهروندان محسوب میشود و تلاشگران این عرصه تا حصول نتیجه مطلوب از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.
منبع: راهداری فارس