باشگاه خبرنگاران جوان - از دقایقی پیش تصاویری از برخاستن یک ستون دود سیاه در حومه شهرستان بهبهان در فضای مجازی دست‌به‌دست شد که برخی کانال‌های غیررسمی با فضاسازی رسانه‌ای، سعی در انتساب آن به مسائل امنیتی، نظامی یا حملات خارجی داشتند.

پیگیری‌های خبرنگار از مسئولان محلی و نهادهای ذی‌ربط حاکی از آن است که هیچ‌گونه حادثه امنیتی، انفجار یا اقدام خصمانه‌ای در این منطقه رخ نداده است.

زهره الزهرا روحی پور فرماندار بهبهان به رسانه‌ها گفت ستون دود مشاهده شده در آسمان منطقه، ناشی از اقدام غیراصولی در سوزاندن زباله و لاستیک‌های ضایعاتی در اطراف شهر بوده و ارتباطی با هیچ‌گونه حادثه خاص یا تهدید امنیتی ندارد.

در حال حاضر وضعیت در شهرستان‌های بهبهان و آغاجاری کاملاً عادی و آرام گزارش شده و از شهروندان تقاضا می‌شود اخبار را تنها از مراجع رسمی و خبرگزاری‌های معتبر دنبال کرده و به شایعات بی‌اساس رسانه‌های معاند در فضای مجازی توجه نکنند.