همزمان با تقویت صنعت هوایی شاهد اضافه شدن ۱۳ مسیر جدید هوایی در کشور هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - در شرایطی که صنعت هوانوردی کشور همچنان با تحریمها هوایی سنگین روبرو است و پس از برقراری پرواز ها در مناطق مختلف بعد از جنگ ۴۰ روزه در حال حاضر به همت شرکتهای هواپیمایی افزایش پروازها وارد مرحله جدیدی از توسعه و بازآرایی شبکه پروازی شده است، شرکتهای هواپیمایی نیز برنامههای خود را برای افزایش پوشش جغرافیایی و بهبود دسترسی مسافران به مقاصد داخلی و خارجی شتاب بخشیدهاند.
در همین راستا، شرکت هواپیمایی هواپیمایی با راهاندازی ۱۳ مسیر پروازی جدید، گام تازهای در توسعه شبکه حملونقل هوایی کشور برداشته است. پیش از این ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، پیشتر با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن صنعت هوانوردی گفته بود: «بازگشت صنعت هوانوردی به شرایط عادی و توسعه خدمات پروازی، نیازمند بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود و افزایش دسترسی مردم به خدمات هوایی در سراسر کشور است.»
در همین راستا در راستای توسعه استراتژیک شبکه پروازی و تعهد به ارتقای تجربه مسافران، افزوده شدن ۱۳ مسیر پروازی جدید به شبکه عملیاتی هواپیمایی صورت گرفت.
در ادامه اجرای برنامههای توسعهای و با هدف گسترش شبکه پروازی و افزایش دسترسی مسافران به مقاصد داخلی، هواپیمایی آساجت۱۳ مسیر پروازی جدید راهاندازی کرد.
طبق اعلام این شرکت این مسیرهای جدید که بهصورت رفت و برگشت میان مقاصد کلیدی داخلی برقرار شدهاند، گامی در راستای توسعه شبکه حملونقل هوایی کشور و تسهیل سفرهای داخلی به شمار میروند.
مسیرهای جدید شبکه پروازی عبارت است از تهران – مشهد – تهران، تهران – ایرانشهر – تهران، تهران – لامرد – تهران، تهران – گرگان – تهران، گرگان – زاهدان – گرگان، تهران – شیراز – تهران، شیراز – مشهد – شیراز، تهران – تبریز – تهران، تبریز – مشهد – تبریز، شیراز – رشت – شیراز، تهران – رشت – تهران،رشت – مشهد – رشت، مشهد – تبریز – مشهد
راهاندازی این مسیرها در چارچوب سیاستهای توسعهای آساجت، با هدف گسترش پوشش جغرافیایی، تنوعبخشی به مقاصد پروازی و تقویت جایگاه این شرکت در صنعت هوانوردی کشور انجام شده است.
همچنین همزمان با استقرار مدیریت جدید، این شرکت از مرداد پروازهای بینالمللی خود به ایروان، بندر آکتائو و وان ترکیه را نیز آغاز خواهد کرد تا شبکه پروازی این شرکت بیش از پیش توسعه یابد.
کارشناسان معتقدند استمرار چنین برنامههایی، علاوه بر افزایش رقابت در بازار حملونقل هوایی، میتواند به توزیع متوازن خدمات پروازی، رونق گردشگری و تقویت اتصال هوایی میان استانهای کشور منجر شود. در همین زمینه، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، بر اهمیت توسعه زیرساختها و ارتقای کیفیت خدمات تأکید کرده و گفته است: «توسعه خدمات هوانوردی و ارتقای استانداردهای عملیاتی، از اولویتهای اصلی صنعت هوایی کشور است.