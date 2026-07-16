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تنگه هرمز، موشک اقتصادی ایران + فیلم

بازار جهانی نفت در آستانه بحران قرار گرفته و تنگه هرمز معادلات انرژی را تغییر داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - گزارش‌ها از نزدیک شدن بازار جهانی نفت به مرحله کمبود ذخایر حکایت دارد؛ شرایطی که با ازسرگیری درگیری‌ها و کاهش ظرفیت صادرات از تنگه هرمز، روند صعودی قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی را تشدید کرده است. تحلیلگران معتقدند نبود مسیر جایگزین برای تنگه هرمز، این آبراه را همچنان مهم‌ترین گلوگاه تجارت انرژی جهان نگه داشته است.

همزمان هشدار‌ها درباره پیامد‌های اقتصادی این تحولات افزایش یافته است. افزایش هزینه سوخت، فشار بر بازار‌های مالی و کسب‌وکار‌ها و کاهش ذخایر راهبردی نفت، از جمله پیامد‌هایی است که کارشناسان برای ادامه این وضعیت پیش‌بینی می‌کنند؛ موضوعی که بار دیگر نقش تعیین‌کننده تنگه هرمز در امنیت انرژی جهان را برجسته کرده است.

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۰۵ ۲۶ تير ۱۴۰۵
تنها راه نجات ایران ساخت. سلاح هسته ای هست تابحال باید می ساختیم
۰
۰
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