باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ فرزین رضازاده رئیس اورژانس آذربایجان‌غربی، در گفتگو با خبرنگار ما، با ابراز تأسف از جان‌باختن دو جوان در این حوادث گفت: نخستین حادثه در آبشار شلماش سردشت برای جوانی اهل مراغه رخ داد که پس از شیرجه‌زدن و برخورد سر با سنگ، دچار ضربه شدید مغزی و سپس غرق‌شدگی شد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند و حدود ۳۰ دقیقه عملیات احیای قلبی‌ریوی را در صحنه و حین انتقال ادامه دادند، اما با وجود تلاش‌های انجام‌شده، این جوان پیش از رسیدن به بیمارستان امام خمینی(ره) سردشت جان خود را از دست داد.

رئیس اورژانس آذربایجان‌غربی ادامه داد: حادثه دوم نیز برای یک جوان ۱۹ ساله اهل و ساکن شهرستان سقز در منطقه ممنوعه سد بوکان هنگام شنا رخ داد.

وی افزود: در این حادثه، نزدیک‌ترین واحد امدادی یعنی آمبولانس پایگاه فوریت‌های پزشکی یکشوه بوکان به محل اعزام شد و تیم اورژانس بلافاصله اقدامات پیشرفته احیای قلبی‌ریوی را آغاز کرد، اما تلاش‌ها برای بازگرداندن علائم حیاتی وی بی‌نتیجه ماند.

رضازاده خاطرنشان کرد: پیکر این جوان برای انتقال به بیمارستان شفا سقز تحویل نیروهای فوریت‌های پزشکی شهرستان سقز شد.

وی با تأکید بر اینکه شنا در سدها، کانال‌های آب‌رسانی، آبشارها و مناطق فاقد نجات‌غریق می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد، از شهروندان و مسافران خواست از ورود به این مناطق خودداری کنند.

رئیس اورژانس آذربایجان‌غربی همچنین از مردم خواست در صورت بروز هرگونه حادثه، بلافاصله با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند تا نیروهای امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شوند.