باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به پایتخت خبر داد و گفت: در محور چالوس مسیر رفت و برگشت، محدوده بیلقان تا پورکان، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور هراز در مسیر جنوب به شمال، محدوده سه‌راهی چلاو، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد و در محور فیروزکوه نیز در هر دو مسیر رفت و برگشت و در محدوده گیلاوند، شاهد ترافیک سنگین هستیم.

محرابی‌نیا ادامه داد: ترافیک در آزادراه تهران ـ پردیس از ابتدای آزادراه تا تونل شماره یک و همچنین محدوده تونل شماره ۴ سنگین است. همچنین در محور قدیم تهران ـ بومهن، حدفاصل پیچ‌های جاجرود تا کمرد، تردد خودروها با ترافیک سنگین همراه است.

به گفته مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، در مقابل، تردد در آزادراه تهران ـ شمال، آزادراه قزوین ـ رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت و محور هراز در مسیر جنوب به شمال، به‌جز محدوده سه‌راهی چلاو، روان گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: تمامی محورهای شمالی در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

محرابی‌نیا همچنین درباره وضعیت سایر محورهای کشور گفت: ترافیک در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین، حدفاصل شهرک جهان‌نما تا پایانه شهید کلانتری و محدوده گلشهر تا گلدشت، سنگین است. همچنین در مسیر برگشت آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، از محدوده گلشهر تا پل کلاک، بار ترافیکی سنگینی مشاهده می‌شود.

وی افزود: در محور تهران ـ فشم نیز در محدوده گردنه قوچک تا شمیران، ترافیک سنگین گزارش شده است.