با حضور رئیس مرکز حراست وزارت کشور کتاب حراست در نظام اداری ایران در قم رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با حضور سیدمهدی موسوی، مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت کشور،اکبر بهنام جو استاندار، مدیرکل حراست استانداری قم و جمعی از مدیران و مسئولان حراستی استان از کتاب "حراست در نظام اداری ایران" تألیف دکتر مرتضی اشرافی و دکتر مجتبی اشرافی، رونمایی شد.
این اثر علمی و پژوهشی با هدف تبیین جایگاه، کارکردها، مأموریتها و تحولات نظام حراست در ساختار اداری جمهوری اسلامی ایران به رشته تحریر درآمده و تلاش دارد با رویکردی علمی و کاربردی، ابعاد مختلف حوزه حراست را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
مؤلفین در این کتاب ضمن مرور سیر شکلگیری و توسعه نظام حراست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به تشریح نقش و جایگاه حراست در صیانت از دستاوردهای انقلاب، حفظ سلامت اداری، حفاظت از سرمایههای انسانی، صیانت از اسناد و اطلاعات، حفاظت فیزیکی، امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت مخاطرات و پیشگیری از آسیبهای سازمانی پرداخته اند.
نویسندگان همچنین با بهرهگیری از مبانی حقوقی، مدیریتی و امنیتی، تلاش کردهاند تصویری جامع از مأموریتهای نوین حراست در عصر تحول دیجیتال و حکمرانی هوشمند ارائه اده و الزامات ارتقای کارآمدی نظام حراستی در دستگاههای اجرایی کشور را مورد واکاوی قرار دهند.
از دیگر ویژگیهای این اثر میتوان به بررسی رویکردهای نوین در حوزه حفاظت و صیانت، نقش حراست در ارتقای اعتماد عمومی، سلامت نظام اداری، مقابله با فساد، مدیریت سرمایه انسانی و توسعه فرهنگ امنیت سازمانی اشاره کرد.
حاضران در مراسم رونمایی، انتشار این کتاب را گامی ارزشمند در توسعه ادبیات علمی و تخصصی حوزه حراست و فرصتی برای بهرهمندی مدیران، کارشناسان، پژوهشگران و دانشجویان از تجربیات و مباحث تخصصی این حوزه دانستند.
کتاب "حراست در نظام اداری ایران" با رویکردی علمی، تحلیلی و کاربردی، میتواند به عنوان یکی از منابع تخصصی در حوزه مدیریت حراست، امنیت سازمانی و سلامت اداری مورد استفاده مدیران و فعالان این عرصه قرار گیرد.
منبع:استانداری قم