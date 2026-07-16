مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی گفت: جو غالب در اکثر مناطق کشور در پنج روز آینده، صاف و آفتابی خواهد بود. با این حال، الگو‌های جوی در برخی مناطق با ناپایداری‌های محلی همراه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور از تداوم وضعیت صاف و آفتابی در اغلب مناطق کشور طی پنج روز آینده، از وزش باد شدید و گرد و خاک در نوار شرقی و مرکزی کشور خبر داد گفت: دمای هوا در بسیاری از مناطق شاهد افزایش دمای هوا  هستیم.

وی افزود: جو غالب در اکثر مناطق کشور در پنج روز آینده، صاف و آفتابی خواهد بود. با این حال، الگوهای جوی در برخی مناطق با ناپایداری‌های محلی همراه است.

او بیان کرد:طی ۲ روز آینده، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رشد ابرهای همرفتی در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید را در پی خواهد داشت. همچنین برای مناطق شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و ارتفاعات استان‌های گیلان، مازندران و گلستان نیز بارش‌های خفیف پراکنده انتظار می‌رود.

او گفت: در ۵روز آینده شاهد وزش باد شدید و گردوخاک خواهیم بود.

وی افزود:برخی نقاط در شمال شرق، شرق، جنوب شرق و مرکز کشور، و همچنین دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و شرقی، در برخی ساعات با کاهش کیفیت هوا روبرو خواهند بود که نیازمند اتخاذ تمهیدات لازم از سوی هموطنان در این مناطق است.

او بیان کرد: وضعیت دریاها نیز در سه روز آینده مواج و متلاطم است. این وضعیت جوی در شرق خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و دریای خزر تداوم خواهد داشت که لازم است فعالان دریایی و شناورهای صیادی نسبت به شرایط ایمنی تردد در این مناطق توجه ویژه داشته باشند.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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