باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی شعبانی مستندساز با اشاره به ماجرای شنیدنی از نامههایی که مردم برای رهبر شهید انقلاب مینوشتند،گفت: بهنظرم کارهایی که حضرت آقا در سفرها انجام میدادند، بینظیر بود. در این دیدارها جماعتی نامههای مردم را جمعآوری میکردند. به تمام این نامهها در همان سفر و در مدت یک هفته تا ۱۰ روز جواب داده میشد. بدون استثناء. طبیعی بود که بخشی از نامهها به مشکلات اداری، استخدامی، شکایات و... مربوط میشد. اینجا بود که هر کدام از این نامهها به بخش مربوطه ارجاع داده میشد.
شعبانی ادامه داد: اما آن دسته نامههایی که احساساتی بود و مردم در آن نسبت به حضرت آقا ابراز احساسات کرده بودند، به صورت ویژه دیده میشد. چون این نامهها اداری نبود، که به بخش مربوطه منتقل شود.
این مستندساز بیان کرد: در یکی از نامهها که پاسخ آن را پستچی برده بود، من با آنها همراه شدم. دوربین را روشن کردیم و با آنها همراه شدیم. پستچی در خانه را زد و یک خانم میانسال دم در آمد. پستچی گفت: شما برای حضرت آقا نامه نوشتید؟ آن خانم چند لحظه مکث کرد و بعد گفت: بله. پستچی یک بسته را تحویل خانم داد، که روی آن دستخط حضرت آقا و داخل آن چفیه و چادر نماز و انگشتر به صورت تبرک بود. این خانم بسته را روی سینهاش گذاشت و بدون صدا اشک میریخت.