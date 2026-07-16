سخنگوی کاخ سفید با اشاره به حمله جنایتکارانه آمریکا به مدرسه میناب در اوایل اسفند سال گذشته، گفت که این مسئله «همچنان» در دست بررسی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید با گذشت بیش از چهار ماه از جنایت آمریکا در میناب، اعلام کرد که ایالات متحده همچنان در حال بررسی حمله به دبستان دخترانه این شهر است.

لیویت که در اولین کنفرانس خبری کاخ سفید پس از بازگشت خود شرکت می‌کند، در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه اسکای‌نیوز مبنی بر اینکه چرا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با وجود شواهد مربوط به «خطای انسانی» هرگونه نقش آمریکا در این حمله را رد می‌کند، گفت: «این نظر رئیس‌جمهور است. او می‌داند که نیرو‌های نظامی ما همواره با حسن نیت عمل می‌کنند و مطلقاً غیرنظامیان یا کودکان را هدف قرار نمی‌دهند».

جنایت آمریکا در میناب روز ۲۸ فوریه (نهم اسفند) و همزمان با نخستین روز از جنگ تجاوزکارانه علیه ایران اتفاق افتاد. طی این حمله بیش از ۱۲۰ کودک و ۲۶ معلم به شهادت رسیدند. با گذشت بیش از چهار ماه، دولت آمریکا نه مسئولیت این حمله را پذیرفته و نه تحقیقات خود را نهایی کرده است و همه پرسش‌ها در این باره را به وزارت دفاع ارجاع می‌دهد.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: میناب ، سخنگوی کاخ سفید ، دونالد ترامپ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۲۶ تير ۱۴۰۵
حرومزاده ها ، از حیوان پست ترند
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۷ ۲۶ تير ۱۴۰۵
یه عکس تمام رخ بگذار باشگاه
این باید بیاد برای مذاکره با ایرانیا
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۰ ۲۶ تير ۱۴۰۵
ژست حقوق بشری ،امپریاایسم کودک کش ،،،
۱
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۶ ۲۶ تير ۱۴۰۵
خطای انسانی یا خطای شیطانی ؟؟؟
۱
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۱ ۲۶ تير ۱۴۰۵
اینها فرزندان ابلیس هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۲ ۲۶ تير ۱۴۰۵
ان شاء الله همگی به درک واصل بشید که اینقدر وحشی و جانی هستید. ان شاء الله خداوند به سرتون بیاره اون وقت ببینم چند ساعته همه چیز مشخص می شه یا نه
۱
۱۱
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