سخنگوی کاخ سفید با اشاره به حمله جنایتکارانه آمریکا به مدرسه میناب در اوایل اسفند سال گذشته، گفت که این مسئله «همچنان» در دست بررسی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید با گذشت بیش از چهار ماه از جنایت آمریکا در میناب، اعلام کرد که ایالات متحده همچنان در حال بررسی حمله به دبستان دخترانه این شهر است.

لیویت که در اولین کنفرانس خبری کاخ سفید پس از بازگشت خود شرکت می‌کند، در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه اسکای‌نیوز مبنی بر اینکه چرا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با وجود شواهد مربوط به «خطای انسانی» هرگونه نقش آمریکا در این حمله را رد می‌کند، گفت: «این نظر رئیس‌جمهور است. او می‌داند که نیرو‌های نظامی ما همواره با حسن نیت عمل می‌کنند و مطلقاً غیرنظامیان یا کودکان را هدف قرار نمی‌دهند».

جنایت آمریکا در میناب روز ۲۸ فوریه (نهم اسفند) و همزمان با نخستین روز از جنگ تجاوزکارانه علیه ایران اتفاق افتاد. طی این حمله بیش از ۱۲۰ کودک و ۲۶ معلم به شهادت رسیدند. با گذشت بیش از چهار ماه، دولت آمریکا نه مسئولیت این حمله را پذیرفته و نه تحقیقات خود را نهایی کرده است و همه پرسش‌ها در این باره را به وزارت دفاع ارجاع می‌دهد.

منبع: بریکینگ نیوز