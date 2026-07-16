فرماندار ارومیه در بازدید از پروژه گازرسانی محدوده جدید طرح هادی روستای زیوه، با تأکید بر تسریع عملیات اجرایی، خواستار بهره‌مندی هرچه سریع‌تر ۱۷۰ خانوار این منطقه از گاز طبیعی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ قهرمان عیوضلو فرماندار شهرستان ارومیه، در ادامه بازدیدهای میدانی خود، از روند اجرای پروژه گازرسانی به محدوده جدید طرح هادی روستای زیوه بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت این طرح قرار گرفت.

بهرام کاظمی رئیس بهره‌برداری شرکت گاز آذربایجان‌غربی نیز در این بازدید ضمن ارائه گزارش از عملیات جابه‌جایی خطوط ۱۰ و ۱۲ اینچ تغذیه و توزیع گاز در محور سیلوانا - راژان اظهار کرد: این پروژه با هدف تأمین گاز طبیعی برای ۱۷۰ خانوار ساکن در محدوده جدید طرح هادی روستای زیوه در حال اجراست و برای آن ۱۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: این عملیات در راستای اجرای پروژه تعریض ۱۰ کیلومتری جاده سیلوانا - راژان و رفع تداخل تأسیسات گاز با مسیر جدید راه در حال انجام است.

به گفته وی، تاکنون ۶ کیلومتر شبکه گازرسانی در این محدوده اجرا و عملیاتی شده است.

فرماندار شهرستان ارومیه، در جریان این بازدید با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های گازرسانی روستایی، خواستار تکمیل این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن شد تا خانوارهای ساکن در محدوده جدید طرح هادی روستای زیوه هرچه سریع‌تر از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شوند.

برچسب ها: گازرسانی ، بهره برداری طرح
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