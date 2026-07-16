باشگاه خبرنگاران جوان، مینا عظیمی - یک منبع نظامی بلندپایه در وزارت دفاع یمن در گفت‌و‌گو با شبکه «المیادین» فاش کرد که نیروی هوایی رژیم تروریستی اسرائیل، نیرو‌های سعودی را در تلاش برای رهگیری و مقابله با پاسخ یمن به تجاوز علیه فرودگاه صنعا همراهی کرده است.

این منبع توضیح داد که هواپیما‌های اسرائیلی از نوع «گلف‌استریم» (GLFSTREAM) ویژه شنود، مخابرات و جمع‌آوری اطلاعات بوده‌اند و تاکید کرد که این جنگنده‌ها در ردیابی و تعیین مسیر موشک‌ها و پهپاد‌های یمنی مشارکت داشته‌اند. او افزود که هواپیما‌های اسرائیلی از پایگاه «نواتیم» به پرواز درآمده و مسیر عملیاتی آنها در دریای سرخ بوده است.

در پاسخ به تجاوز عربستان سعودی به فرودگاه صنعا در ۱۳ ژوئیه جاری، نیرو‌های مسلح یمن با موشک بالستیک و پهپاد، فرودگاه بین‌المللی «ابها» را در عمق خاک عربستان هدف قرار دادند؛ عملیاتی که با موفقیت به اهداف خود دست یافت.

نیرو‌های مسلح یمن تصریح کردند که به منظور مقابله با این حمله خائنانه و بزدلانه که یک تاسیسات غیرنظامی را هدف قرار داده بود، با هواپیما‌های متجاوز سعودی درگیر نبرد هوایی شدند.

در چارچوب این معادله میدانی، نیرو‌های مسلح یمن به تمامی شرکت‌های هواپیمایی درباره عبور از حریم هوایی عربستان سعودی هشدار دادند و از آنها خواستند تا زمان لغو کامل محاصره فرودگاه بین‌المللی صنعا، «هشدار‌های ما را کاملا جدی بگیرند».

منبع: المیادین