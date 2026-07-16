مراسم بزرگداشت هفتمین شب تدفین پیکر مطهر امام مجاهد و رهبر شهید انقلاب و جمعی از اعضای خانواده گرامی ایشان در حسینیه شماره ۲ جماران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب و اعضای شهید خانواده ایشان به مناسبت هفتمین شب خاکسپاری پنجشنبه‌شب ۲۵ تیر ۱۴۰۵ برگزار شد. در این مراسم مداحان اهل بیت مدیحه‌سرایی کردند.

در این مراسم شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و هنرمندان از جمله حجت الاسلام علی یونسی، وزیر اسبق اطلاعات، حسین توکلی، فرماندار شمیرانات، حمید انصاری، حجت‌الاسلام سیدحسن امام جمارانی، حجت‌الاسلام ناصر نقویان، حجت‌الاسلام احمد مازنی، داود دانش‌جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت‌الاسلام مسیح مهاجری، حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رییس‌جمهور در کنار اقشار مختلف مردم حضور داشتند.

برچسب ها: مراسم بزرگداشت ، رهبر انقلاب
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