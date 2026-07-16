باشگاه خبرنگاران جوان - این تفاهمنامه با هدف گسترش همکاری میان نهادهای ملی استاندارد کشورهای عضو بریکس، توسعه و تبادل دانش و تجربیات تخصصی، تقویت زیرساخت کیفیت، هماهنگی در تدوین استانداردها، تسهیل تجارت و ارتقای همکاریهای فنی میان کشورهای عضو تدوین شده است.
جمهوری اسلامی ایران نیز به نمایندگی دکتر فرزانه انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در مراسم امضای این تفاهمنامه حضور داشت و به همراه سایر رؤسای سازمانهای ملی استاندارد کشورهای عضو، این سند همکاری را امضا کرد.
در جریان مذاکرات این نشست، جمهوری اسلامی ایران سه پیشنهاد برای گنجاندن در چارچوب همکاریهای آینده بریکس ارائه کرد که شامل استانداردسازی در حوزه هوش مصنوعی، امنیت سایبری و حکمرانی داده، استانداردسازی در زمینه کاهش انتشار کربن، اقتصاد سبز و گزارشدهی پایداری و همگرایی در پذیرش گواهیهای انطباق و نتایج ارزیابی انطباق با هدف تسهیل تجارت میان کشورهای عضو بود. مقرر شد این پیشنهادها در روند همکاریهای آتی و سازوکارهای اجرایی تفاهمنامه مورد بررسی قرار گیرد.
امضای این تفاهمنامه، گامی مهم در جهت تقویت همکاریهای استانداردسازی میان کشورهای عضو بریکس، ارتقای همگرایی فنی، تسهیل تجارت و حمایت از توسعه اقتصادی و فناوری در میان اعضای این گروه به شمار میرود.
منبع: ایرنا