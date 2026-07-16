سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر هفت اصل بنیادین استوار است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، در آیین بزرگداشت هفتمین شب تدفین «قائد شهید» که به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان فارس و تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد، با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل رهبر شهید در تبیین مبانی حکمرانی اسلامی، گفت: رهبر شهید طی ۳۷ سال رهبری، اصول، راهبرد‌ها و سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی را بر پایه قرآن، اسلام ناب و اندیشه‌های امام خمینی (ره) تبیین و تدوین کرد و امروز این میراث گران‌بها پشتوانه استمرار مسیر انقلاب اسلامی است.

او با اشاره به شرایط سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: دهه نخست انقلاب عمدتاً صرف تثبیت نظام جمهوری اسلامی، تدوین قانون اساسی، شکل‌گیری نهاد‌های حاکمیتی و مدیریت جنگ تحمیلی شد و فرصت کافی برای تبیین الگوی تمدن نوین اسلامی وجود نداشت؛ اما با آغاز دوره رهبری قائد شهید، این خلأ جبران شد و ایشان مبانی نظری و عملی اداره نظام اسلامی را به‌صورت جامع تبیین کردند.

آیت‌الله دژکام افزود: امروز جمهوری اسلامی در عرصه حکمرانی دارای چارچوب‌های روشن و مستحکمی است و رهبر شهید با اجتهادی کم‌نظیر در حوزه حکومت اسلامی، بسیاری از مسائل بنیادین را از متون دینی استخراج و برای اداره جامعه اسلامی تبیین کرده است.

او با تأکید بر ضرورت شناخت این مبانی از سوی نخبگان، دانشگاهیان، حوزویان و عموم مردم گفت: همراهی با رهبر معظم انقلاب مستلزم شناخت دقیق این اصول و تبیین آنها برای جامعه است؛ چراکه امروز بیش از هر زمان دیگری به این معارف نیاز داریم.

امام جمعه شیراز با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب در ۲۸ خرداد، تصریح کرد: تأکید معظم‌له بر عبارت «علی‌الاصول» نشان داد که سیاست‌ها و تصمیم‌های کشور بر پایه مجموعه‌ای از اصول بنیادین و تغییرناپذیر استوار است و تاکتیک‌ها نباید موجب تغییر راهبرد‌های اساسی نظام شوند.

او در ادامه، «تقوای سیاسی» را نخستین اصل سیاست جمهوری اسلامی از نگاه رهبر شهید دانست و اظهار داشت: صداقت با مردم، پرهیز از فریب و نیرنگ و حرکت بر مدار حقیقت، از مهم‌ترین جلوه‌های تقوای سیاسی است و مسئولان باید در همه عرصه‌ها با مردم صادق باشند.

آیت‌الله دژکام همچنین با تشریح مهم‌ترین اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی از منظر رهبر شهید، به مواردی همچون مقابله با سلطه‌پذیری، حفظ عزت، حکمت و مصلحت، تکیه بر توان داخلی، عدم تغییر راهبرد‌ها به بهانه تغییر تاکتیک‌ها، هوشیاری در برابر دشمن، دفاع از مستضعفان جهان و پرهیز از غفلت در عرصه دیپلماسی اشاره کرد.

او تأکید کرد: جمهوری اسلامی در روابط خارجی هرگز زیر بار سلطه قدرت‌های استکباری نخواهد رفت و اتکای اصلی کشور باید بر ظرفیت‌های داخلی و توان ملت ایران باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس همچنین «نظارت عمومی و امر به معروف و نهی از منکر» را از دیگر اصول اساسی نظام اسلامی برشمرد و گفت: در جمهوری اسلامی، نقش مردم تنها به حضور در انتخابات محدود نیست، بلکه مردم همواره بر عملکرد مسئولان نظارت دارند و این اصل در قانون اساسی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

او در بخش دیگری از سخنان خود، امنیت داخلی و اقتدار نظامی را از ارکان اساسی سیاست جمهوری اسلامی دانست و با قدردانی از نیرو‌های مسلح، سپاه، ارتش و فراجا، بر ضرورت پاسخ قاطع به هرگونه تهدید علیه امنیت و تمامیت ارضی کشور تأکید کرد.

آیت‌الله دژکام در پایان با بیان اینکه ملت ایران در طول بیش از چهار دهه گذشته همواره در مسیر ولایت حرکت کرده است، اظهار امیدواری کرد که با تداوم این مسیر، پیروزی‌های بزرگ‌تری در انتظار جمهوری اسلامی باشد و عزت، اقتدار و سربلندی ملت ایران روزبه‌روز افزایش یابد.