در پی تصمیم ناگهانی ترامپ برای اعمال تعرفه سنگین ۲۵ درصدی بر کالا‌های برزیلی، برزیل با محکوم کردن این اقدام، دستور «قانون عمل متقابل» را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، تصمیم آمریکا مبنی بر اعمال تعرفه گمرکی ۲۵ درصدی بر بخش عمده‌ای از واردات خود از برزیل را محکوم کرد و هشدار داد که اقدامات تلافی‌جویانه فوری اتخاذ خواهد کرد.

پیش از این در همین روز، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده بود که ترامپ به نماینده تجاری آمریکا دستور داده است تا این تعرفه‌ها را اعمال کند؛ اقدامی که واشنگتن آن را گامی در جهت «حمایت از صنایع ملی» در مواجهه با آنچه «اقدامات تجاری ناعادلانه» برزیل خوانده، توصیف کرده است.

لولا داسیلوا در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «دولت برزیل تصمیمی را که توسط دولت آمریکا اعلام شده است، به شدت محکوم می‌کند.» وی تاکید کرد که برزیل فورا «اقدامات لازم برای فعال‌سازی ابزار‌های پیش‌بینی‌شده در قانون عمل متقابل» را آغاز خواهد کرد؛ قانونی که پیش‌تر با اجماع آرا در کنگره ملی برزیل به تصویب رسیده بود. او همچنین تصریح کرد که برزیل این موضوع را در چارچوب سازوکار حل اختلاف سازمان تجارت جهانی (WTO) مطرح خواهد کرد.

لولا داسیلوا با تاکید بر اینکه مقامات برزیلی «هرگز میز مذاکره را ترک نکرده‌اند» و همواره از منافع ملی دفاع می‌کنند، متعهد شد که دولت به اتخاذ تدابیری جهت کاهش آسیب‌های وارده به اقتصاد و درآمد مردم برزیل ادامه خواهد داد و به تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و گشایش بازار‌های جدید برای کالا‌های برزیلی پایبند خواهد بود.

منبع: آر تی

برچسب ها: تعرفه تجاری ، دولت ترامپ ، لولا داسیلوا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۷ ۲۶ تير ۱۴۰۵
آرژانتینیای حقه باز و سواستفاده گر که با مزخرفاتی مثل دست خدا برنده شدن باید برای همیشه از جام جهانی افوتبال خراج بشن
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