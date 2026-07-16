باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -آیین سوگواری و بزرگداشت رهبر شهید امت اسلام، شامگاه امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه از طرف مرجع عالیقدر آیت الله ناصر مکارم شیرازی با حضور پرشور علما، طلاب، و اقشار مختلف مردم ولایتمدار قم در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی نظری‌منفرد، استاد برجسته حوزه علمیه قم، در این مراسم که با حضور آیت‌الله نوری همدانی و جمعی از مراجع و فضلا همراه بود، اظهار داشت: عالم اسلام، شخصیتی کم‌نظیر، نادر و جامع‌الاطراف را از دست داد. شهید والامقام، نه‌تنها در فقه، فقاهت، تفسیر و علوم دینی به درجه اجتهاد مطلق نائل آمده بودند، بلکه در حوزه‌های اقتصاد، سیاست، مسائل روز و شناخت معادلات پیچیده جهانی نیز شخصی عمیق‌النظر، بصیر و زمان‌شناس بودند.

او با بیان اینکه این عالم ربانی به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت فی‌سبیل الله دست یافت، خاطرنشان کرد: ایشان عمر بابرکت خود را در مسیر اعتلای کلمه توحید و حمایت از ولایت فقیه صرف کرد و در نهایت، پاداش مجاهدت خالصانه خود را با بالاترین درجه شهادت دریافت کرد.

استاد حوزه علمیه قم، با اشاره به گذشت بیش از ۴ ماه از واقعه تلخ شهادت رهبر شهید امت اسلامی، تصریح کرد: در این مدت، ما شاهد انسجام بین‌نظیر، وحدت کم‌نظیر و همبستگی عمیق ملت مبعوث شده ایران اسلامی بودیم. این همدلی که برگرفته از مکتب عاشورایی و ولایتمداری است، بزرگترین سرمایه اجتماعی نظام محسوب می‌شود.

او خطاب به دشمنان قسم‌خورده نظام اسلامی تأکید کرد: مستکبران عالم به‌ویژه آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی خون‌آشام و کودک‌کش که تمام خطوط قرمز انسانی، اخلاقی و بین‌المللی را نادیده گرفته و پایمال کرده‌اند، بدانند و آگاه باشند که خونخواهی این شهید بزرگوار در نزد خداوند محفوظ است. سنت الهی بر این است که خون پاک شهدا، ذلت، فلاکت، شکست و نابودی ظالمان و غاصبان را به دنبال خواهد داشت.

نظری‌منفرد با استناد به آیات قرآن کریم، اضافه کرد: وعده الهی تخلف‌ناپذیر است و مستکبران باید منتظر روزی باشند که کیفر اعمال ننگین خود را در همین دنیا نیز مشاهده کنند؛ همانگونه که تاریخ پر از عبرت‌های فراوان برای عبرت‌گیرندگان است.

برنامه‌های آیین بزرگداشت رهبر شهید امت اسلامی برای فردا (جمعه ۲۶ تیرماه) اعلام شد. بر اساس این اعلام، مراسم بزرگداشتی از سوی آیت‌الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید، فردا رأس ساعت ۱۰ صبح در دفتر این مرجع عالیقدر برگزار خواهد شد.

همچنین مجلس بزرگداشت از سوی آیت‌الله سبحانی از مراجع عظام تقلید نیز فردا پس از اقامه نماز مغرب و عشا،در حرم مطهر بانوی کرامت برپا می شود.