نخستین فرزند یک زوج خانمیرزایی در بیمارستان شهدای لردگان به یاد شهید ماکان نصیری، کودک شهید مدرسه شجره طیبه میناب، نامگذاری شد اقدامی که والدین نوزاد آن را ادای دینی به شهدای وطن عنوان کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - همزمان با تولد نخستین فرزند یک زوج خانمیرزایی در بیمارستان شهدای لردگان، این خانواده نام ماکان نصیری را برای نوزاد خود برگزیدند؛ نامی که یادآور شهید کودک مدرسه شجره طیبه میناب است.

شهید ماکان نصیری دانش‌آموز کلاس اول مدرسه شجره طیبه میناب بود که در جریان بمباران هوایی آمریکا به شهادت رسید و از او تنها یک لنگه کفش و یک پلیور آبی به جا ماند.

روح‌الله احمدی پدر نوزاد، با بیان اینکه زنده نگه داشتن نام شهدا وظیفه همه مردم است، گفت: انتخاب نام ماکان نصیری برای فرزندمان، ادای احترام به شهدای میناب و پاسداشت ایثار و فداکاری آنان است.

مادر این نوزاد نیز با تأکید بر عشق به ایران اظهار کرد: نامگذاری فرزندم در برابر عظمت ایثار شهدا ناچیز است؛ ما حاضریم جانمان را نیز فدای ایران و وطن کنیم.

این اقدام، با استقبال حاضران در بیمارستان شهدای لردگان همراه شد و جلوه‌ای از زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای وطن در نسل امروز را به نمایش گذاشت.

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برچسب ها: تولد فرزند ، شهدای ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
فرشاد محمدی
۱۱:۰۹ ۲۶ تير ۱۴۰۵
درود بر عموی بزرگوارم از چهارمحال و خانمیرزا
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۵ ۲۶ تير ۱۴۰۵
دمتون گرم
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۲ ۲۶ تير ۱۴۰۵
خوب اسمش رو ماکان میذاشتید فامیلتون رو هم عوض می کردید نصیری
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۸ ۲۶ تير ۱۴۰۵
سلام و صلوات بر روح پاک شهدا
بله، هیچ بعید و دور از ذهن نیست
این خواست خداست
ان شاءالله ماکان هایی دیگر خواهند آمد، همچنان می رویند، می شکفند و ریشه می دوانند همچون سرو قامت بلند می کنند و چون دماوند استوار
و این راه ادامه خواهد داشت
به اذن الله
تا ظهور
یا علی
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۹ ۲۵ تير ۱۴۰۵
قشنگ بود مُد بشه در سراسر وطن نام شهدارو زنده نگهداشتن👍🇮🇷❤️
۴
۲۴
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