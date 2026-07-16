سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: همان بازی همیشگی خودمان را انجام دادیم؛ چیز خاصی نبود و می توانستیم سه بر صفر برنده شویم.

باشگاه خبرنگاران جوان - روبرتو پیاتزا بعد از پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل آلمان در هفته سوم لیگ ملت‌ها، اظهار داشت: همان بازی همیشگی خودمان را انجام دادیم؛ چیز خاصی نبود. در ست اول جلو بودیم و همان ست را بردیم. در ست دوم هم جلو بودیم، اما نتوانستیم آن را تمام کنیم. بنابراین باید روی روحیه تمام‌کنندگی‌مان کار کنیم.

وی در ادامه گفت: چون اگر در پایان ست نتوانید مثل یک تمام‌کننده عمل کنید، دلیلش این است که گاهی از بازی کردن با توپ می‌ترسیم. این موضوعی است که باید درباره‌اش صحبت کنیم. چون اگر فرصت بردن ست دوم را از دست ندهید و ۲ بر صفر جلو بیافتید، شاید بازی ۳ بر صفر تمام شود، شاید هم ۳ بر ۱ یا حتی ۳ بر ۲؛ اما در هر صورت شما با نتیجه ۲ بر صفر پیش هستید.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران تصریح کرد: اما این‌طور شد که ست دوم را از دست دادیم، بعد ست سوم را هم باختیم و در شرایط سختی قرار گرفتیم. با این حال، نکته مثبت این بود که توانستیم در ست چهارم شرایط را برگردانیم. ست چهارم فوق‌العاده‌ای بازی کردیم. البته در توپ‌های انتقالی هم امتیازهای زیادی را از دست دادیم، اما در مجموع بازی خوبی ارائه دادیم. و در تای‌بریک، فکر می‌کنم بازی را به‌خوبی تحت کنترل داشتیم و عملکرد بسیار خوبی نشان دادیم.

برچسب ها: تیم ملی والیبال ایران ، لیگ ملت های والیبال ، روبرتو پیاتزا
خبرهای مرتبط
تیم ملی والیبال نشسته ایران برای نهمین بار قهرمان جهان شد
لیگ ملت های والیبال؛
برد مهم ایران مقابل آلمان و فراز از منطقه خطر
حاجی‌پور امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران مقابل اوکراین
فینالیست شدن والیبال نشسته در چین؛ بلیت پارالمپیک ۲۰۲۸ به نام ایران صادر شد
سرمربی تیم ملی:پیروزی والیبال نوجوانان را به مردم عزیز کشورم تبریک می‌گویم
تیم ملی نوجوانان سهمیه جهانی گرفت/ صعود شاگردان علیزده به نیمه نهایی قهرمانی آسیا
پیاتزا لیست ۱۴ نفره ایران برای نبرد با آلمان را اعلام کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
طلسم طلای جودوی دختران ایران در آسیا شکست؛ مهسا شکیبایی تاریخ‌ساز شد
اعضای تیم ملی فوتبال فراخور منافع شخصی‌شان حرف می‌زنند/ کادر فنی شهامت عذرخواهی و استعفا هم ندارد
تیم ملی والیبال نشسته ایران برای نهمین بار قهرمان جهان شد
داوران رده‌بندی و فینال جام جهانی مشخص شدند
تاریخ‌سازی دیویس‌کاپ ایران با صعود مستقیم به پلی‌آف ۲ جهانی
۱۴ بازیکن تیم ملی برای دیدار با اسلوونی به خط شدند
اولین مدال ایران در شنای رده‌های سنی قهرمانی آسیا/ کسب طلا در ۱۰۰ متر پروانه
توقف تیم ملی ایران مقابل امارات با چاشنی ناداوری
جودو قهرمانی جوانان آسیا؛ نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند
شناخت بیشتر کادر فنی باعث قهرمانی در بخش میکس جام جهانی شد
آخرین اخبار
هفتمی تیم والیبال نشسته بانوان در قهرمانی جهان
والیبال نوجوانان ایران فینالیست آسیا شد
اولین مدال ایران در شنای رده‌های سنی قهرمانی آسیا/ کسب طلا در ۱۰۰ متر پروانه
تیم ملی والیبال نشسته ایران برای نهمین بار قهرمان جهان شد
توقف تیم ملی ایران مقابل امارات با چاشنی ناداوری
جودو قهرمانی جوانان آسیا؛ نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند
داوران رده‌بندی و فینال جام جهانی مشخص شدند
طلسم طلای جودوی دختران ایران در آسیا شکست؛ مهسا شکیبایی تاریخ‌ساز شد
۱۴ بازیکن تیم ملی برای دیدار با اسلوونی به خط شدند
تاریخ‌سازی دیویس‌کاپ ایران با صعود مستقیم به پلی‌آف ۲ جهانی
شناخت بیشتر کادر فنی باعث قهرمانی در بخش میکس جام جهانی شد
اعضای تیم ملی فوتبال فراخور منافع شخصی‌شان حرف می‌زنند/ کادر فنی شهامت عذرخواهی و استعفا هم ندارد
صنعت‌نفت حریف مس رفسنجان در پلی‌آف لیگ برتر شد
پیاتزا: می‌توانستیم سه بر صفر برنده شویم
پورعلی هم پرسپولیسی شد
برد مهم ایران مقابل آلمان و فراز از منطقه خطر