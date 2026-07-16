باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به قرار گرفتن تیم صنعت نفت آبادان در رده سوم جدول لیگ یک، دیدار پلی آف لیگ برتر برای تعیین هجدهمین تیم مسابقات فصل آتی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از ساعت ۱۸:۴۵ روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه در ورزشگاه شهدای شهر قدس تهران بین دو تیم مس رفسنجان و صنعت نفت آبادان برگزار می شود.

براساس مصوبه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با توجه به نیمه تمام ماندن مسابقات بیست و پنجمین دوره لیگ برتر مقرر شد بین تیم سوم جدول لیگ یک و تیم انتهایی جدول مسابقات لیگ برتر یک دیدار پلی آف برگزار گردد.

پیش از این ۲ تیم نساجی مازندران و مس شهربابک صعود خود به مسابقات لیگ برتر در فصل آتی را قطعی کرده بودند.