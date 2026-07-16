مراسم بزرگداشت هفتمین شب تدفین رهبر شهید انقلاب و اولین شب جمعه قائد شهید در جوار امامزاده سیده حمزه تبریز برگزار شد، این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان استانی و خانواده معظم شهدا همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ناهیده خدادادی در این مراسم معنوی، حجت‌الاسلام ملکوتی به عنوان سخنران در بخشی از سخنان خود با اشاره به جایگاه والای رهبری در نظام جمهوری اسلامی اظهار داشت:در نظام جمهوری اسلامی، انتخاب رهبری به دست مردم و با واسطه خبرگان رهبری و پس از احراز شرایط رهبری صورت می‌گیرد و پس از شهادت امام شهید، خبرگان رهبری به مسئولیت خطیر خود عمل کردند و با بصیرتی که خداوند در وجودشان نهادینه کرده بود، حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای را به رهبری برگزیدند و این مهم در شرایطی بود که دشمن کمر به نابودی نظام جمهوری اسلامی بسته بود و توطئه‌های گسترده‌ای علیه انقلاب اسلامی طراحی کرده بود.

وی با تأکید بر ویژگی‌های رهبری در نظام اسلامی تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی، فقیهی که در رأس امور قرار می‌گیرد باید مدیر، مدبر و دارای بصیرت باشد تا احکام الهی را در جامعه پیاده کند.

حجت الاسلام ملکوتی با اعلام اینکه رهبر شهید در طی ۳۶ سال با ایجاد نهاد‌ها و ارگان‌هایی، کشور را در حوزه سیاسی، نظامی و اقتصادی نظام‌مند کردند افزود: ایشان با تأسیس نهاد‌های انقلابی و ساختار‌های کارآمد، کشور را در برابر بحران‌ها و تهدید‌های داخلی و خارجی مقاوم ساختند.

وی در ادامه با بیان اینکه سیستم و نظمی که رهبر شهید پایه‌گذاری کردند، بقای نظام را تضمین کرد گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران به برکت این نظام مدیریتی و رهبری حکیمانه، به یکی از قدرت‌های تأثیرگذار منطقه و جهان تبدیل شده است.

مراسم با قرائت قرآن، مدیحه‌سرایی و ذکر مصیبت همراه بود و عزاداران، ارادت خود را به ساحت رهبر شهید انقلاب ابراز داشتند.

برچسب ها: رهبر ، جمهوری اسلامی ایران
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