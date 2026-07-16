مراسم بزرگداشت هفتمین شب تدفین رهبر شهید انقلاب و اولین شب جمعه قائد شهید در جوار امامزاده سیده حمزه تبریز برگزار شد، این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان استانی و خانواده معظم شهدا همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ناهیده خدادادی - در این مراسم معنوی، حجتالاسلام ملکوتی به عنوان سخنران در بخشی از سخنان خود با اشاره به جایگاه والای رهبری در نظام جمهوری اسلامی اظهار داشت:در نظام جمهوری اسلامی، انتخاب رهبری به دست مردم و با واسطه خبرگان رهبری و پس از احراز شرایط رهبری صورت میگیرد و پس از شهادت امام شهید، خبرگان رهبری به مسئولیت خطیر خود عمل کردند و با بصیرتی که خداوند در وجودشان نهادینه کرده بود، حضرت آیتالله مجتبی خامنهای را به رهبری برگزیدند و این مهم در شرایطی بود که دشمن کمر به نابودی نظام جمهوری اسلامی بسته بود و توطئههای گستردهای علیه انقلاب اسلامی طراحی کرده بود.
وی با تأکید بر ویژگیهای رهبری در نظام اسلامی تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی، فقیهی که در رأس امور قرار میگیرد باید مدیر، مدبر و دارای بصیرت باشد تا احکام الهی را در جامعه پیاده کند.
حجت الاسلام ملکوتی با اعلام اینکه رهبر شهید در طی ۳۶ سال با ایجاد نهادها و ارگانهایی، کشور را در حوزه سیاسی، نظامی و اقتصادی نظاممند کردند افزود: ایشان با تأسیس نهادهای انقلابی و ساختارهای کارآمد، کشور را در برابر بحرانها و تهدیدهای داخلی و خارجی مقاوم ساختند.
وی در ادامه با بیان اینکه سیستم و نظمی که رهبر شهید پایهگذاری کردند، بقای نظام را تضمین کرد گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران به برکت این نظام مدیریتی و رهبری حکیمانه، به یکی از قدرتهای تأثیرگذار منطقه و جهان تبدیل شده است.
مراسم با قرائت قرآن، مدیحهسرایی و ذکر مصیبت همراه بود و عزاداران، ارادت خود را به ساحت رهبر شهید انقلاب ابراز داشتند.