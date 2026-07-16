آمریکا آغاز پنجمین دور تجاوزات نظامی خود علیه ایران را تایید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که حملات هوایی خود علیه ایران را از سر گرفته است.

سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد موج جدید این حملات از ساعت ۲ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا (۹:۳۰ به وقت تهران) آغاز شده است.

رسانه‌های کشورمان پیش از این، از شنیده شدن صدای انفجار در غرب بندرعباس خبر داده بودند.

واشنگتن در دور پیشین حملات خود، یک بیمارستان متعلق به کودکان مبتلا به سرطان در اهواز را هدف حمله قرار داده بود. در ادامه دانشگاه علوم پزشکی اهواز اعلام کرد که این مرکز تخصصی درمانی را به منظور حفظ امنیت بیماران و کارکنان، موقتا از چرخه خدمت‌رسانی خارج کرده است.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این حمله، گفت که آمریکا مرتکب «جنایت جنگی» شده و افزود این حمله یادآور حملات رژیم صهونیستی به مراکز درمانی در غزه است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تهدید کرده است که اگر ایران به مذاکرات بازنگردد، هفته آینده نیروگاه‌ها و پل‌های آن را هدف قرار خواهد داد. ایران نیز هشدار داده که در پاسخ، زیرساخت‌های کشور‌های همسایه را هدف قرار خواهد داد.

منبع: بریکینگ نیوز