معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از تهاجم دشمن آمریکایی به نقاطی در اطراف شهر اهواز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ولی‌الله حیاتی اظهار کرد: دقایقی پیش نقاطی در اطراف شهر اهواز توسط دشمن آمریکایی مورد تهاجم قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه بررسی ابعاد این حادثه در حال انجام است، افزود: اخبار تکمیلی درباره جزئیات این تهاجم، میزان خسارات احتمالی و اقدامات انجام‌شده، متعاقبا اعلام خواهد شد.

پیش از این نیز در جریان حملات دشمن آمریکایی به اطراف شهر اهواز، بیمارستان شهید بقایی اهواز به دلیل وقوع انفجار در محدوده اطراف آن و به منظور حفظ جان بیماران تخلیه شد. بیماران این مرکز درمانی به بیمارستان‌های گلستان، شفا و سایر مراکز درمانی منتقل شدند.

همچنین بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، این بیمارستان به طور موقت از چرخه ارائه خدمات درمانی خارج شد، اما این حملات هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشت.

برچسب ها: حمله هوایی ، خوزستان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۸ ۲۶ تير ۱۴۰۵
لعنت برامریکا اسرائیل چین روسیه عربستان خائن و وطن فروش حرومزاده
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۹ ۲۶ تير ۱۴۰۵
لعنت خدا برامریکا اسرائیل ال سعود اردوغان حکام پست عرب
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۳ ۲۶ تير ۱۴۰۵
واویلا. وامصیبتا. خدایا خودت رحم کن
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
تورم،مالیات فقرا به اغنیا
۲۳:۰۸ ۲۵ تير ۱۴۰۵
اللهم النصر جیوش المسلمین،خدایا سربازهای اسلام رو یاری کن و سربازهای دشمن رو تارومار و نابود
۵
۹
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