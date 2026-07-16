کاروان نمادین اسرای کربلا با حرکت از خیابان امام خمینی به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، حماسه جانسوز اسارت اهل بیت عصمت و طهارت را بازآفرینی کرد .

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -کاروان نمادین اسرای کربلا شامگاه امروز (پنجشنبه ۲۵ تیرماه)  با حضور خیل عظیم  هنروران و عزاداران حسینی در قم از خیابان امام خمینی (ره) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها حرکت کرد و غم جانسوز اسارت اهل بیت (ع) را در واقعه کربلا به تصویر کشید .

این کاروان نمادین که هر ساله  از سوی هیئت های مذهبی و مردم ولایتمدار قم برگزار میشود، امسال با شکوهتر از سالهای گذشته و با استقبال پرشور عزاداران حسینی مواجه شد. هنروران با پوشیدن لباسهای دوران اسارت و به همراه نمادهایی از خاندان اهلبیت (ع)، صحنه های جانسوز حرکت اسرای کربلا از کوفه تا شام را برای تماشاگران زنده کردند .

شمار زیادی از شهروندان قمی با حضور در خیابان امام خمینی (ره) با این کاروان تا حرم مطهر همراه شدند  و ا مشاهده صحنه‌های هایی از مصیبت خاندان سیدالشهدا علیه السلام در طول مسیر کاروان نمادین اشک ماتم می‌ریختند.

 کاروان اسرای کربلا در قم هم هساله با برنامه های متنوع مذهبی از جمله روضه خوانی، سخنرانی و تعزیه خوانی همراه است و یکی از باشکوه ترین آیین های عزاداری در استان قم به شمار می رود .

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برچسب ها: نمایش آیینی ، سوگواری حسینی
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