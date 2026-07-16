فرماندار بوشهر گفت: در ادامه تجاوز دشمن آمریکایی، دقایقی پیش در شهر بوشهر صدای ۲ انفجار شنیده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محمد مظفری اظهار کرد: دقایقی پیش شهر بوشهر در دو نوبت مورد هجوم قرار گرفت .

وی افزود: بر اساس اطلاعات اولیه، تاکنون هیچ‌گونه تلفات جانی گزارش نشده و ابعاد مختلف این حادثه از سوی مراجع ذی‌ربط در دست بررسی است.

فرماندار بوشهر تأکید کرد: اطلاعات تکمیلی درباره این حادثه پس از بررسی‌های لازم از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مظفری از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات مربوط به این حادثه را تنها از طریق منابع رسمی دنبال کنند و از انتشار اخبار تأییدنشده و دامن زدن به شایعات در فضای مجازی خودداری کنند.

منبع ایرنا 

برچسب ها: انفجار ، جنگ تحمیلی
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صدای ۲ انفجار در شهر بوشهر شنیده شد