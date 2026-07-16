قوه قضاییه اعلام کرد: هیچ زندانی آمریکایی از زندان‌های ایران آزاد یا تبادل نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اوایل بامداد امروز بود که دونالد ترامپ در مطلبی که در فضای مجازی منتشر کرد از آزادی یک زندانی آمریکایی که به گفته او در زمان دولت بایدن و در سال ۲۰۲۴ بازداشت شده بود، خبر داد.

ترامپ مطابق سنوات قبلی در اعلام خبر‌های دروغین علاوه بر دادن ناسزا به رئیس جمهور سلف خود از ایران هم تشکر کرد.

ترامپ در حالی این ادعا را مطرح کرده است که با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته هیچ زندانی محکوم یا جاسوس آمریکایی با مشخصاتی که ترامپ اعلام کرده یا با هر مشخصات دیگری از زندان‌های ایران آزاد یا تبادل نشده است.

البته سابقه توهمات ترامپ در اعلام اینگونه اخبار فقط به این مورد برنمی‌گردد، او پیشتر هم در مواردی از جمله اعلام خبر اعدام قریب‌الوقوع هشت زن زندانی در پی کودتای دی ماه ۱۴۰۴، اعدام یک پسر جوان در کرج و … گول منابع دروغگوی خود را خورده بود.

منبع: قوه قضاییه 

برچسب ها: زندانی آمریکایی ، قوه قضاییه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۵ ۲۶ تير ۱۴۰۵
چرا حکم اعدام ترامپ ونتانیاهو صادر نمیشود
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
آمریکایی ایران چیکار میکردن؟
۰
۳
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