پس از واقعه کربلا، مسئله شیعه فقط «ماندن» نبود؛ مسئله این بود که این جریان چگونه باید از یک جمعِ تحت فشار، سوگوار و پراکنده، به یک هویت روشن، منسجم و دارای مرجعیت فکری تبدیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - برای فهم نقش امام باقر (ع) در حفظ هویت شیعه، باید نخست به این پرسش پاسخ داد که شیعه پس از کربلا با چه خطری روبه‌رو بود. خطر فقط حذف فیزیکی نبود، هرچند این خطر کاملا واقعی بود. پس از شهادت امام حسین (ع)، حکومت اموی کوشید هم صدای سیاسی اهل‌بیت (ع) را خاموش کند و هم روایت رسمی خود را از دین و قدرت تثبیت سازد. در چنین فضایی، هر جریان نزدیک به اهل‌بیت (ع) در معرض چند تهدید هم‌زمان قرار داشت: سرکوب سیاسی، تحریف اعتقادی، پراکندگی اجتماعی و فرسایش حافظه تاریخی.

به بیان دقیق‌تر، کربلا اگرچه وجدان دینی جامعه را تکان داد، اما لزوما به‌خودی‌خود یک ساختار پایدار فکری برای شیعه ایجاد نکرد. حادثه عاشورا، سرمایه عظیم عاطفی و الهام‌بخش برای مقاومت بود، اما اگر این سرمایه به زبان معرفتی، فقهی و اعتقادی ترجمه نمی‌شد، امکان داشت تشیع یا در حد یک خاطره سوگوارانه باقی بماند، یا در جنبش‌های سیاسی مقطعی هضم شود، یا در میان قرائت‌های مختلف از دین، مرز‌های خود را از دست بدهد. اهمیت نقش امام باقر (ع) دقیقا در همین نقطه روشن می‌شود: او به این حافظه مجروح، صورت‌بندی فکری داد.

شیعه در سال‌های پس از عاشورا، دوره‌ای از بقا را پشت سر گذاشت. در این دوره، اصلِ حفظ رشته امامت و نگه داشتن هسته وفاداران اهمیت نخست را داشت. امام سجاد (ع) در چنین وضعی، بیش از هر چیز بر حفظ اصل خط اهل‌بیت (ع)، تربیت معنوی، بازسازی درونی و انتقال آرام، اما عمیق معارف تمرکز داشت. اما در زمان امام باقر (ع)، شرایط تا حدی تغییر کرد. این تغییر به معنای رفع اختناق نبود، بلکه به معنای ایجاد روزنه‌هایی در دلِ بحران سیاسی امویان بود. اختلاف‌های داخلی در ساختار حکومت، تضعیف اقتدار مرکزی در برخی دوره‌ها، و نیز افزایش نیاز جامعه به پاسخ‌های دینی، فرصتی نسبی برای گسترش فعالیت علمی امام فراهم کرد.

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نقطه مهم اینجاست که امام باقر (ع) از این فرصت، نه برای یک کنش صرفا احساسی یا واکنشی، بلکه برای یک بازسازی زیرساختی استفاده کرد. او تشیع را از حالت «هویتِ صرفا معترض» به سمت «هویتِ دارای تبیین» برد. این تبیین چند لایه داشت.

نخستین لایه، تثبیت مرجعیت علمی اهل‌بیت (ع) بود. در جامعه آن روز، یکی از ابزار‌های مهم قدرت، انحصار تفسیر دین بود. حکومت‌ها فقط با شمشیر حکومت نمی‌کردند؛ با روایت‌سازی دینی نیز حکومت می‌کردند. اگر اهل‌بیت (ع) از جایگاه علمی خود کنار زده می‌شدند، شیعه به‌تدریج پشتوانه معرفتی خود را از دست می‌داد. امام باقر (ع) در چنین فضایی، با گشودن حلقه‌های درس و پاسخ‌گویی به پرسش‌های فقهی، تفسیری و کلامی، عملا این مرجعیت را احیا کرد. گزارش‌های رجالی و حدیثی شیعه و حتی برخی نقل‌های اهل سنت، از جایگاه برجسته علمی آن حضرت حکایت دارد؛ تا آنجا که لقب «باقر العلوم» خود نشانه جایگاه او در شکافتن و توضیح معارف دینی است.

این مرجعیت علمی، فقط یک فضیلت شخصی نبود؛ کارکرد هویتی داشت. شیعه با رجوع به امام باقر (ع)، می‌آموخت که دین را از چه منبعی باید فهمید. این یعنی هویت شیعی از سطح محبت و عاطفه فراتر می‌رفت و به سطح معرفت روشمند وارد می‌شد. اگر پیش از آن، پیوند با اهل‌بیت (ع) برای بسیاری بیشتر در سطح وفاداری و مظلومیت‌باوری تعریف می‌شد، در این مرحله این پیوند با «اخذ معارف» و «مرجعیت در فهم دین» گره خورد.

دومین لایه، تبیین دقیق‌تر مفهوم امامت بود. پس از عاشورا، صرفِ محبت به خاندان پیامبر (ص) برای شکل‌گیری هویت شیعی کافی نبود. جامعه اسلامی با جریان‌های گوناگون روبه‌رو بود: گروهی به خلافت موجود تن داده بودند، گروهی رویکرد‌های اعتراضیِ بی‌پشتوانه معرفتی داشتند، و گروهی نیز در فهم جایگاه اهل‌بیت (ع) دچار غلو یا تقلیل‌گرایی می‌شدند. در این میان، امام باقر (ع) مفهوم امامت را به‌عنوان استمرار هدایت الهی، مرجعیت دینی و معیار فهم صحیح اسلام تبیین کرد. این تبیین اهمیت بسیاری داشت، زیرا مرز تشیع را از صرفِ گرایش عاطفی یا سیاسی جدا می‌کرد و آن را به یک چارچوب اعتقادی روشن پیوند می‌داد.

به‌همین دلیل، نقش امام باقر (ع) در حفظ هویت شیعه را باید در مرزبانی اعتقادی نیز دید. هویت وقتی باقی می‌ماند که هم درون خود انسجام داشته باشد و هم مرزهایش روشن باشد. در دوره امام باقر (ع)، تشیع اگر می‌خواست بماند، باید هم از استحاله در قرائت رسمی اموی نجات پیدا می‌کرد، هم از افراط‌هایی که می‌توانست چهره آن را مخدوش کند. بخشی از روایات منقول از آن حضرت، ناظر به همین پالایش درونی است؛ یعنی روشن کردن ملاک‌ها، رد برداشت‌های انحرافی و بازگرداندن فهم دینی به معیار‌های معتبر.

سومین لایه، تولید و انتقال شبکه‌مند دانش بود. اگر همه‌چیز در شخص امام متمرکز می‌ماند و به بدنه اجتماعی و علمی منتقل نمی‌شد. یکی از مهم‌ترین اقدامات امام باقر (ع)، تربیت شاگردان و راویانی بود که بتوانند معارف اهل‌بیت (ع) را ثبت، نقل و در مناطق مختلف منتشر کنند. نام‌هایی مانند زراره بن اعین، محمد بن مسلم، برید بن معاویه و ابوبصیر در سنت حدیثی و فقهی شیعه، تنها چند راوی ساده نیستند؛ آنان حلقه‌های انتقال یک میراث فکری‌اند. البته اوج شکوفایی این شبکه در عصر امام صادق (ع) آشکارتر شد، اما بسیاری از بنیان‌های آن در دوره امام باقر (ع) شکل گرفت.

اهمیت این نهادسازی علمی در آن است که هویت شیعه را از حالت وابستگیِ صرف به حضور مستقیم امام، به یک ساختار آموزشی و انتقالی رساند. این همان عبور از «بقا» به «تبیین» است. در مرحله بقا، اصل بر این است که جریان از میان نرود؛ اما در مرحله تبیین، جریان می‌کوشد خود را توضیح دهد، آموزه‌هایش را منقح کند، شاگرد تربیت کند و قدرت بازتولید معرفتی پیدا کند. امام باقر (ع) دقیقا در این نقطه تاریخی ایستاده است.

چهارمین لایه، پیوند دادن میراث کربلا با زندگی دینی روزمره بود. اگر عاشورا فقط در سطح یک تراژدی تاریخی باقی می‌ماند، تأثیر آن هرچند عمیق، اما محدود می‌شد. هنر اهل‌بیت (ع)، و در این میان نقش امام باقر (ع)، آن بود که پیام عاشورا را به یک منطق مستمر برای فهم دین، عدالت، امامت و مسئولیت مؤمنانه تبدیل کردند. به این معنا، امام باقر (ع) اجازه نداد کربلا به یک خاطره صرف تبدیل شود؛ بلکه آن را درون یک دستگاه معرفتی زنده نگه داشت. از این منظر، حفظ هویت شیعه فقط با برانگیختن احساسات ممکن نبود؛ نیازمند آن بود که نسبت شیعه با قرآن، سنت، امامت، فقه، اخلاق و جامعه دوباره تعریف شود.

همین‌جا باید به یک سوءبرداشت رایج نیز اشاره کرد. گاهی نقش امام باقر (ع) در حفظ شیعه، تنها در قالب «آموزش دینی» به معنای محدود آن فهمیده می‌شود؛ گویی آن حضرت در فضایی جدا از تحولات اجتماعی، فقط به بیان احکام مشغول بوده است. این تصویر دقیق نیست. فعالیت علمی امام، خود یک کنش اجتماعی و تاریخی بود. در شرایطی که قدرت رسمی می‌کوشید دین را به نفع خود تفسیر کند، بازگرداندن مرجعیت علمی به اهل‌بیت (ع) نوعی مقاومت عمیق و بلندمدت بود. این مقاومت، بر خلاف شورش‌های زودگذر، به ساخت هویت پایدار منجر می‌شد.

از این زاویه، می‌توان گفت امام باقر (ع) معمار «ماندگاری هوشمندانه» شیعه بود. او به‌جای آنکه هویت شیعی را فقط در قالب اعتراضِ بی‌ساختار نگه دارد، آن را به دانش، تبیین، مرجعیت و تربیت پیوند زد. این همان عاملی است که سبب شد تشیع، پس از پشت سر گذاشتن یکی از سخت‌ترین دوره‌های تاریخی خود، نه‌تنها از بین نرود، بلکه به‌تدریج به یک سنت فکری منسجم تبدیل شود.

نمونه مصداقی این بازسازی را می‌توان در تغییر نوع مواجهه شیعه با مسئله دین دید. در دوره پس از کربلا، خطر آن وجود داشت که پیروان اهل‌بیت (ع) صرفا با معیار «وفاداری عاطفی» شناخته شوند. اما در مدرسه امام باقر (ع)، شیعه کسی است که علاوه بر محبت و وفاداری، فهم دینی خود را نیز از سرچشمه اهل‌بیت (ع) می‌گیرد. این تغییر، بسیار سرنوشت‌ساز بود. زیرا هویت‌های تاریخی وقتی می‌مانند که از سطح احساس به سطح نظام فکری برسند.

به همین دلیل است که نقش امام باقر (ع) را نمی‌توان صرفا در تعداد روایات یا شاگردان خلاصه کرد، هرچند اینها مهم‌اند. مسئله اصلی، تغییری است که آن حضرت در «کیفیت حضور شیعه در تاریخ» ایجاد کرد. شیعه پس از او، دیگر فقط جمعی زخم‌خورده و معترض نیست؛ به‌تدریج به جامعه‌ای با حافظه، معیار، منبع، زبان علمی و مرز‌های روشن تبدیل می‌شود. این همان بلوغ فکری است که بدون آن، نه پیام عاشورا به‌درستی حفظ می‌شد و نه راه اهل‌بیت (ع) می‌توانست در نسل‌های بعد امتداد پیدا کند.

در جمع‌بندی باید گفت امام محمدباقر (ع) در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ اسلام، کاری فراتر از حفظ یک جمعیت یا پاسداشت یک خاطره انجام داد. او با بازسازی مرجعیت علمی اهل‌بیت (ع)، تبیین دقیق مفهوم امامت، مرزبانی اعتقادی، تربیت شاگردان و پیوند دادن پیام عاشورا با دستگاهی روشن از معارف دینی، شیعه را از مرحله بقا به مرحله تبیین رساند. اگر کربلا ضامن بیداری وجدان شیعی بود، مدرسه امام باقر (ع) ضامن ماندگاری و بلوغ آن شد. به همین اعتبار، نقش آن حضرت در حفظ هویت شیعه، نه یک تعارف مذهبی، بلکه یک واقعیت تاریخی قابل تحلیل است.

منبع: خبرآنلاین