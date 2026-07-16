بانوان مهاجر افغانستانی با برپایی اجتماع بزرگ در حرم مطهر بانوی کرامت(س) بار دیگر با آرمان‌های والای رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران تجدید میثاق کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -  اجتماع بزرگ بانوان مهاجر افغانستانی مقیم استان قم، شامگاه امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه با حضور گسترده و پرشور بانوان ولایتمدار در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها برگزار شد . این مراسم که به مناسبت بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی برپا شد، فضایی سرشار از معنویت، سوگ و وفاداری به آرمان های انقلاب اسلامی ایران  را در جوار بارگاه ملکوتی بانوی کرامت رقم زد .

بانوان مهاجر افغانستانی با حضور در  آستان مقدس، با در دست داشتن پرچم های سرخ خونخواهی و مقاومت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، با سالار شهیدان و یاران باوفایش ابراز همدردی و بار دیگر بر تداوم راه شهیدان والامقام تأکید کردند.

 پیش از این نیز مراسم مشابهی به مناسبت چهلمین روز شهادت قائد شهید امت، با حضور علما و طلاب افغانستانی حوزه علمیه قم در مدرسه مبارکه حجتیه برگزار شده بود که نشان از وفاداری و ارادت همیشگی جامعه مهاجر افغانستانی به نظام اسلامی و رهبری است.

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برچسب ها: امام شهید ، افغانستان
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