باشگاه خبرنگاران جوان - هادی عیدی‌پور، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز، از اعزام فوری تیم‌های تخصصی این سازمان به منطقه دشمن‌زیاری در شهرستان بیضا برای امدادرسانی به حادثه سقوط در چاه خبر داد.

او در تشریح جزئیات این حادثه گفت: امروز در پی اعلام مدیریت بحران استانداری فارس مبنی بر سقوط جوانی ۲۰ ساله (تبعه افغانستان) به داخل چاه آبی به عمق ۷۰ متر، تیم‌های تخصصی کوهستان و غواصی شیراز از ایستگاه‌های ۱۴ و ۲۲ به محل حادثه اعزام شدند.

عیدی‌پور ادامه داد: به دلیل شرایط بسیار خطرناک و وجود حدود ۲۰ متر آب در عمق چاه، عملیات با دشواری‌های خاصی همراه بود. آتش‌نشانان با برپایی کارگاه تخصصی و رعایت کامل اصول فنی و ایمنی، پس از حدود دو ساعت تلاش، موفق به دسترسی و انتقال پیکر فرد حادثه‌دیده به بیرون از چاه شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز تصریح کرد: متأسفانه در این حادثه فرد مذکور جان خود را از دست داده بود و پیکر وی پس از خروج از چاه عمیق، تحویل عوامل انتظامی حاضر در محل شد.

منبع: آتش‌نشانی شیراز