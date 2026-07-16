باشگاه خبرنگاران جوان - قناعتیان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم با بیان اینکه بخش سیمکان یکی از قطبهای مهم تولید انگور در شهرستان جهرم به شمار میرود، اظهار کرد: این محصول در بیش از یکهزار هکتار از باغهای این بخش کشت شده است که از این میزان، حدود یکهزار هکتار بارور و بیش از ۵۰ هکتار غیربارور است.
او با بیان اینکه انگور از محصولات مهم باغی بخش سیمکان است، ادامه داد: با توجه به شرایط مناسب باغها و مدیریت مطلوب باغداران، پیشبینی میشود امسال بیش از ۲۶ هزار تن محصول از باغهای انگور این بخش برداشت و به بازار عرضه شود.
بهجانی، رئیس مرکز جهاد کشاورزی سیمکان نیز گفت: بهرهگیری باغداران از توصیههای فنی کارشناسان، مدیریت مناسب آبیاری، تغذیه و کنترل آفات، نقش مهمی در افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت محصول انگور در بخش سیمکان داشته است و انتظار میرود فصل برداشت امسال با تولید مطلوبی همراه باشد.
منبع: روابط عمومی جهاد کشاورزی جهرم