در جریان حمله شامگاه پنج‌شنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵، پل راهبردی رودخانه شور در محدوده کهورستان استان هرمزگان هدف حمله قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان  - در جریان حمله شامگاه پنج‌شنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵، پل راهبردی رودخانه شور در محدوده کهورستان استان هرمزگان هدف حمله قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های اولیه، در این حادثه یک نفر به شهادت رسیده و دو پل در این محور دچار تخریب شده‌اند.

همزمان با وقوع این حادثه، برق منطقه کهورستان نیز قطع شده و اختلال در شبکه برق موجب بروز مشکلاتی برای ساکنان منطقه شده است. همچنین به دلیل آسیب به مسیر ارتباطی و توقف تردد، ترافیک سنگینی در محورهای منتهی به محل حادثه شکل گرفته و عبور و مرور خودروها با کندی مواجه شده است.

پل کهورستان به دلیل قرار گرفتن در یکی از محورهای مهم ارتباطی استان هرمزگان، از زیرساخت‌های حیاتی منطقه به شمار می‌رود و آسیب به آن می‌تواند بر جابه‌جایی مسافران، حمل‌ونقل کالا و تردد بین شهرستان‌های غربی استان تأثیر بگذارد.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره ابعاد خسارت، علت دقیق حمله و زمان بازگشایی مسیر از سوی مراجع رسمی منتشر نشده است. انتظار می‌رود با حضور نیروهای امدادی، خدماتی و مسئولان ذی‌ربط، عملیات ارزیابی خسارات، امدادرسانی و بازسازی مسیر در سریع‌ترین زمان ممکن آغاز شود.

استانداری هرمزگان اعلام کرد محورهای زیر تا اطلاع ثانوی مسدود هستند:

محور بندرعباس - خمیر - لار به‌طور کامل مسدود است.

محور کشار - کهورستان نیز مسدود شده است.

استانداری هرمزگان از شهروندان خواست از هرگونه تردد در محورهای یادشده و مناطق مجاور خودداری کرده، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند و مسیر را برای تردد نیروهای امدادی، انتظامی و آتش‌نشانی باز نگه دارند. 

وضعیت پل کهورستان، محور اتصال بندرعباس به شیراز

 

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برق مناطقی از کیش قطع شده

سیتنا اختلال اینترنت رو تأیید کرد: گزارش‌های دریافتی از کاربران حاکی از آن است که اینترنت موبایل در برخی مناطق جنوبی کشور از ساعاتی پیش دچار اختلالات، قطعی، کندی و افت کیفیت شده است‌.

شنیده شدن صدای انفجارهای پی‌درپی در بندرلنگه

بامداد جمعه، صدای چندین انفجار در نقاطی از بندرلنگه شنیده شد که موجب نگرانی شهروندان این شهرستان شد.

بر اساس گزارش‌های اولیه، انفجارها به صورت پی‌درپی رخ داده و تاکنون جزئیات رسمی درباره علت وقوع آن، محل دقیق حادثه و احتمال خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.

 اصابت موشک‌های دشمن آمریکایی به حوالی بندرلنگه

استانداری هرمزگان: در ساعت ۰۱:۳۰ نقاطی در حوالی بندرلنگه مورد حملۀ دشمن آمریکایی قرار گرفت.

گزارش‌های تکمیلی پس از ارزیابی‌های اولیه متعاقبا اعلام خواهد شد.

برچسب ها: انفجار ، جنگ تحمیلی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۰ ۲۶ تير ۱۴۰۵
پلها مون را زدند پلها شون را بزنید اصلأ کوتاه نیایید از سوریه شروع شد الان رسیده به ایران تا کشور مون را مثل غزه نکنند دست بردار نیستند دست پیش بگیرید چشم در مقابل چشم بزنید
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United Arab Emirates
ناشناس
۰۶:۴۷ ۲۶ تير ۱۴۰۵
پل بحرین به عربستان رو بزنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۰۸ ۲۶ تير ۱۴۰۵
دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند
۴
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۸ ۲۶ تير ۱۴۰۵
بزنید بی نام سهامی را که در کشتن مردم ایران شریک هستند محکم بزنید مگه کویت چقدر که هر روز توش پاتریوت می زنید بعد می گویید آمریکا ۱۴ پاتریوت داره چرا کویت تمام نمیشه .
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۶ ۲۶ تير ۱۴۰۵
در این ساعت پرواز مسافربری شرکت ایران ایر تور از دبی به سمت ایران در حال انجام است جالب پروازهای ترابری سوخت رسان با استفاده از فضای امارات در حال کوبیدن کشور است
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
نیما
۰۰:۵۹ ۲۶ تير ۱۴۰۵
لوله ی انتقال نفت عربستان و امارات رو بزنید و بعد دیتا سنتر های آمریکای رو بزنید و بعد چاهای نفت رو دانه دانه بزنید
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۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۱ ۲۶ تير ۱۴۰۵
بزنید این پل های کلیدی کشورهای جنوب خلیج فارس رو کوتاهی نکنید
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۷ ۲۶ تير ۱۴۰۵
زیر ساخت پل بحرین و پل ابوظبی و دبی بزنید
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۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۲ ۲۶ تير ۱۴۰۵
یه پل زدن شما۳تابزنیددیگه جرات نکن بزنن ولی اگه جواب ندیدبیشترحمله میکنن
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۹ ۲۶ تير ۱۴۰۵
بزنید پل بحرین و کویت رو دیگه بزنید پمپاژ نفت ینبع رو

زیر ساخت دارن میزنن تا زیر ساخت نزنید ول نمیکنن
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۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۵ ۲۶ تير ۱۴۰۵
ایران باید پلهای مهم اردن کویت وبحرین را بشدت منهدم کند واز هیچ خری هم نترسد وتا میتواند از نیروهای امریکایی تلفات بگیرد
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۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۸ ۲۶ تير ۱۴۰۵
و ایضا عربستان و امارات اینها کلیدی هستن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۲ ۲۶ تير ۱۴۰۵
ای داد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۰ ۲۶ تير ۱۴۰۵
تا خود خود خود خاک آمریکا(ریشه) رو نزنیم این وضعیت ادامه داره...
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