باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان حمله شامگاه پنج‌شنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵، پل راهبردی رودخانه شور در محدوده کهورستان استان هرمزگان هدف حمله قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های اولیه، در این حادثه یک نفر به شهادت رسیده و دو پل در این محور دچار تخریب شده‌اند.

همزمان با وقوع این حادثه، برق منطقه کهورستان نیز قطع شده و اختلال در شبکه برق موجب بروز مشکلاتی برای ساکنان منطقه شده است. همچنین به دلیل آسیب به مسیر ارتباطی و توقف تردد، ترافیک سنگینی در محورهای منتهی به محل حادثه شکل گرفته و عبور و مرور خودروها با کندی مواجه شده است.

پل کهورستان به دلیل قرار گرفتن در یکی از محورهای مهم ارتباطی استان هرمزگان، از زیرساخت‌های حیاتی منطقه به شمار می‌رود و آسیب به آن می‌تواند بر جابه‌جایی مسافران، حمل‌ونقل کالا و تردد بین شهرستان‌های غربی استان تأثیر بگذارد.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره ابعاد خسارت، علت دقیق حمله و زمان بازگشایی مسیر از سوی مراجع رسمی منتشر نشده است. انتظار می‌رود با حضور نیروهای امدادی، خدماتی و مسئولان ذی‌ربط، عملیات ارزیابی خسارات، امدادرسانی و بازسازی مسیر در سریع‌ترین زمان ممکن آغاز شود.

استانداری هرمزگان اعلام کرد محورهای زیر تا اطلاع ثانوی مسدود هستند:

محور بندرعباس - خمیر - لار به‌طور کامل مسدود است.

محور کشار - کهورستان نیز مسدود شده است.

استانداری هرمزگان از شهروندان خواست از هرگونه تردد در محورهای یادشده و مناطق مجاور خودداری کرده، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند و مسیر را برای تردد نیروهای امدادی، انتظامی و آتش‌نشانی باز نگه دارند.

وضعیت پل کهورستان، محور اتصال بندرعباس به شیراز

برق مناطقی از کیش قطع شده

سیتنا اختلال اینترنت رو تأیید کرد: گزارش‌های دریافتی از کاربران حاکی از آن است که اینترنت موبایل در برخی مناطق جنوبی کشور از ساعاتی پیش دچار اختلالات، قطعی، کندی و افت کیفیت شده است‌.

شنیده شدن صدای انفجارهای پی‌درپی در بندرلنگه

بامداد جمعه، صدای چندین انفجار در نقاطی از بندرلنگه شنیده شد که موجب نگرانی شهروندان این شهرستان شد.

بر اساس گزارش‌های اولیه، انفجارها به صورت پی‌درپی رخ داده و تاکنون جزئیات رسمی درباره علت وقوع آن، محل دقیق حادثه و احتمال خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.

اصابت موشک‌های دشمن آمریکایی به حوالی بندرلنگه

استانداری هرمزگان: در ساعت ۰۱:۳۰ نقاطی در حوالی بندرلنگه مورد حملۀ دشمن آمریکایی قرار گرفت.

گزارش‌های تکمیلی پس از ارزیابی‌های اولیه متعاقبا اعلام خواهد شد.