باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - الکسی پوشکوف، عضو کمیته قانونگذاری قانون اساسی در مجلس فدرال (سنای) روسیه، تأکید کرد که جنگ آمریکا علیه ایران نه تنها جایگاه آمریکا را تقویت نمیکند، بلکه «عظمت» آن را در برابر دیدگان کل جهان تضعیف میسازد.
پوشکوف نوشت: «جنگ ناکام علیه ایران به عظمت آمریکا کمکی نمیکند، بلکه آن را در برابر چشمان تمام دنیا به چالش کشیده و تضعیف میکند.» او با اشاره به اینکه مقامات آمریکایی سعی دارند خود را با این ادعا که آمریکا «دوباره به عظمت رسیده است» تسلی دهند، این رویکرد را یک «منطق عجیب» توصیف کرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که منطقه شاهد تنش نظامی بیسابقهای است؛ چرا که نیروهای آمریکایی از ۸ ژوئیه سلسله حملات هوایی را علیه اهدافی در ایران آغاز کردهاند.
در مقابل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز حملات تلافیجویانهای را علیه پایگاههای نظامی آمریکا در کشورهای منطقه انجام میدهد؛ رویارویی مستقیمی که مقامات ایرانی آن را یک «نبرد وجودی» با هدف نابودی زیرساختهای تهاجمی آمریکا توصیف کردهاند.
منبع: آر تی