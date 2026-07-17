\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u0631\u0627\u062f\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u06a9\u0648\u06cc\u062a\u060c \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 \u067e\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0645 \u0642\u0635\u0631\u060c \u0647\u062f\u0641 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u067e\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 \u0645\u0631\u0632 \u0639\u0631\u0627\u0642 \u062f\u0686\u0627\u0631 \u0622\u062a\u0634 \u0633\u0648\u0632\u06cc \u0634\u062f.\n\n\u00a0