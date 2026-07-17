معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان گفت: دقایقی پیش دشمن آمریکایی یک نقطه از بخش ویسیان شهرستان چگنی را مورد حمله قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان گفت: دقایقی پیش دشمن آمریکایی یک نقطه از بخش ویسیان شهرستان چگنی را مورد حمله قرار داد.

او افزود: پس از بررسی‌های دقیق، جزییات بیشتر در خصوص این حمله اطلاع‌رسانی خواهد شد./مهر

برچسب ها: حمله آمریکا ، جنگ ایران و آمریکا
خبرهای مرتبط
حمله هوایی دشمن به شهر ویسیان
واقعیت حادثه دورود؛ سقوط بوستر، نه حمله به شهر
شهادت یکی از مجروحان حمله هوایی در بروجرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
لرستان از مرز ۲۰۲ هزار تن خرید تضمینی گندم عبور کرد؛ کوهدشت همچنان صدرنشین خرید تضمینی گندم در استان
خام‌فروشی، بلای جان لرستان؛ ثروت استان از مرز‌ها خارج می‌شود
آخرین اخبار
خام‌فروشی، بلای جان لرستان؛ ثروت استان از مرز‌ها خارج می‌شود
لرستان از مرز ۲۰۲ هزار تن خرید تضمینی گندم عبور کرد؛ کوهدشت همچنان صدرنشین خرید تضمینی گندم در استان