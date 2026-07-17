معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان گفت: دقایقی پیش دشمن آمریکایی یک نقطه از بخش ویسیان شهرستان چگنی را مورد حمله قرار داد.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a:\u00a0\u062f\u0642\u0627\u06cc\u0642\u06cc \u067e\u06cc\u0634 \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u06cc\u06a9 \u0646\u0642\u0637\u0647 \u0627\u0632 \u0628\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u0633\u06cc\u0627\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0686\u06af\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u0645\u0648\u0631\u062f \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n\u0627\u0648 \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0642\u06cc\u0642\u060c \u062c\u0632\u06cc\u06cc\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u062f\u0631 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u200c\u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\/\u0645\u0647\u0631