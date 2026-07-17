شرکت توانیر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به اطلاع مشترکان و هموطنان عزیز می‌رساند، با وجود تهدیدات و آسیب‌های واردشده به بخشی از زیرساخت‌های شبکه برق در مناطق جنوبی کشور عزیزمان، کارکنان صنعت برق همچون همیشه با حضور مستمر و تلاش شبانه‌روزی در مناطق عملیاتی، در حال رفع اتصالی‌ها، تعمیر خطوط آسیب‌دیده و بازگرداندن پایداری شبکه هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت توانیر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به اطلاع مشترکان و هموطنان عزیز می‌رساند، با وجود تهدیدات و آسیب‌های واردشده به بخشی از زیرساخت‌های شبکه برق در مناطق جنوبی کشور عزیزمان، کارکنان صنعت برق همچون همیشه با حضور مستمر و تلاش شبانه‌روزی در مناطق عملیاتی، در حال رفع اتصالی‌ها، تعمیر خطوط آسیب‌دیده و بازگرداندن پایداری شبکه هستند.

صنعت برق همواره در کنار مردم بوده و خدمت‌رسانی بی‌وقفه را وظیفه ذاتی و همیشگی خود می‌داند. از هموطنان عزیز درخواست می‌شود با صبوری، همراهی و همدلی، یاری‌گر تلاشگران صنعت برق در تسریع عملیات خدمت‌رسانی باشند.

 اطلاعات تکمیلی درباره آخرین وضعیت شبکه و روند اقدامات انجام‌شده، متعاقباً از همین بستر و سایر مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برچسب ها: وزارت نیرو ، جنگ تحمیلی ، جنوب کشور ، توانیر
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