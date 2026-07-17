در یازدهمین مرحله عملیات صاعقه، ساعاتی پیش، محل استقرار هواپیماهای شناسایی و بالگردهای ارتش تروریستی آمریکا در بحرین، هدف پهپادهای انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان -  روابط عمومی ارتش اعلام کرد: در پاسخ به اقدام خصمانه دشمن در هدف قراردادن زیرساخت‌های شهری و مردم بی‌گناه، ساعاتی قبل، ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرحله یازدهم عملیات صاعقه، محل استقرار بالگردها و هواپیماهای شناسایی P8 ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الصخیر بحرین را هدف حملات پهپادهای انهدامی آرش قرار داد.

ارتش با تاکید بر اینکه امنیت و استقلال این میهن خدایی خط قرمز ماست و متناسب با شرارت‌های دشمن خبیث، سریع و قاطع پاسخ خواهیم داد، خاطرنشان کرد: هرگونه خطای محاسباتی در برآورد اراده و استقامت ملت و توان رزم ارتش و سپاه ایران، هزینه‌ای سنگین برای دشمن مستکبر خواهد داشت.

برچسب ها: ارتش ، حمله ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۲۶ تير ۱۴۰۵
الان به نظر شما امریکایی ها نیروهایشان را توی این مراکز نگه داشته اند؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۷ ۲۶ تير ۱۴۰۵
آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه دارند پلهای هوایی ما را میزنند دارند زمینه سازی میکنند برای حمله زمینی نباید دست رو دست گذاشت کشور های منطقه که سگ دست آموز آمریکا و اسرائیل هستند پلها شون که دارن نیروی های آمریکایی را از روش رفت آمد میدهند همه را بزنید برسه بدست سید مجید موسوی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۷ ۲۶ تير ۱۴۰۵
اینطوری که ایران میگه کل کشورهای همسایه نقطه به نقطش پایگاه نظامی آمریکاست که هر بار میگه زدیم زدیم
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۹ ۲۶ تير ۱۴۰۵
بحرین جنایتکار از سال 1359 تاکنون شریک جنایت های آمریکایی ها جنایتکار بوده است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۱ ۲۶ تير ۱۴۰۵
مگه بحرین چقدره که شما دارید ۵ ماه میزنید هنوز پایگاه توش داره مردم را چی فرض کردید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۷ ۲۶ تير ۱۴۰۵
پلهای ما را تو جنوب ایران زندند شما هم پل‌ها شون را بزنید بیشتر هم بزنید چشم در مقابل چشم مقابل به مثل کنید فرودگاه زندند فرودگاه های اسرائیل را همه شون را بزنید
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۵ ۲۶ تير ۱۴۰۵
دوتا پل رو زدن،مگه قرار نبود اگر زیرساخت زدن زیرساخت بزنین؟چی شد پس؟همینطوری شل بگیرین بقیه زیرساختهارو هم نابود میکنن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۶ ۲۶ تير ۱۴۰۵
بزن که خوب می زنی
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
رضا
۰۷:۳۹ ۲۶ تير ۱۴۰۵
تا تجهیزات و هواپیما از دست نده ، وضع همینه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۳ ۲۶ تير ۱۴۰۵
چندتا سرباز آمریکایی کشته شد؟!!!!!!!!!!!!!!!
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