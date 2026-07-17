عاقبت جنگ یک تریلیون دلاری، شکست اهداف آمریکا و پایان حضور واشنگتن در منطقه + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - دنیس، کسینیچ، نماینده پیشین کنگره آمریکا گفت: هزینه این جنگ تاکنون، برای همه اهداف و مقاصد عملی، به حدود یک تریلیون دلار رسیده است. اقتصاد آمریکا متحمل هزینه‌های سنگینی شده و اسرائیل نیز از حملات موشکی آسیب فراوان دیده است؛ هرچند این موضوع را به‌صراحت نمی‌پذیرند، اما واقعیت همین است.

او افزود: حضور نظامی ایالات متحده در منطقه نیز محدود شده و به گمان من، در نهایت به‌تدریج از این منطقه محو خواهد شد؛ زیرا نحوه به‌کارگیری قدرت نظامی آمریکا به‌گونه‌ای بوده که دیگر در خدمت هیچ هدف واقعی و منافع ملی ایالات متحده نیست.