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نماینده کنگره آمریکا مطرح کرد:

عاقبت جنگ یک تریلیون دلاری، شکست اهداف آمریکا و پایان حضور واشنگتن در منطقه + فیلم

نماینده پیشین کنگره آمریکا گفت: هزینه جنگ با ایران به یک تریلیون دلار رسید؛ اقتصاد آمریکا آسیب جدی دیده، اسرائیل از حملات موشکی متحمل خسارت شده و حضور نظامی واشنگتن در منطقه رو به پایان است.

 باشگاه خبرنگاران جوان - دنیس، کسینیچ، نماینده پیشین کنگره آمریکا گفت: هزینه این جنگ تاکنون، برای همه اهداف و مقاصد عملی، به حدود یک تریلیون دلار رسیده است. اقتصاد آمریکا متحمل هزینه‌های سنگینی شده و اسرائیل نیز از حملات موشکی آسیب فراوان دیده است؛ هرچند این موضوع را به‌صراحت نمی‌پذیرند، اما واقعیت همین است.

او افزود: حضور نظامی ایالات متحده در منطقه نیز محدود شده و به گمان من، در نهایت به‌تدریج از این منطقه محو خواهد شد؛ زیرا نحوه به‌کارگیری قدرت نظامی آمریکا به‌گونه‌ای بوده که دیگر در خدمت هیچ هدف واقعی و منافع ملی ایالات متحده نیست.

 

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