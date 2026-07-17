سپاه از حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در منطقه التنف سوریه در قصاص خون سربازان شهید ایرانشهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

بسم الله قاصم الجبارین
و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

مردم حماسه آفرین و شجاع و بصیر ایران اسلامی؛

در پاسخ به شرارت‌های ارتش کودک‌کش آمریکا، رزمندگان نیرو‌های هوافضای سپاه در موج یازدهم عملیات نصر ۲، با رمز مبارک یا اباعبدالحسین (ع) و تقدیم به سربازان مظلوم شهید بمپور ایرانشهر، با حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در منطقه تنف سوریه، علاوه بر انهدام یک سامانه راداری، چند فروند بالگرد خاص عملیات ویژه، در قصاص خون سربازان شهید شب قبل در ایرانشهر، تعداد زیادی از نیرو‌های جنایتکار آمریکایی را به درک واصل کردند.

کنترل کامل تنگه هرمز کماکان در اختیار رزمندگان شجاع ماست و تا زمانی که شرارت‌های آمریکا ادامه داشته باشد، یک قطره نفت و گاز از این منطقه صادر نخواهد شد؛ و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

برچسب ها: سپاه پاسداران ، سوریه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۲۶ تير ۱۴۰۵
خدا قوت این حمله واقعا دلمان را شاد کرد اصل لونه زنبور در سوریه است.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۲۶ تير ۱۴۰۵
اگر موشک با برد پانزده داشتیم بهتر بود
۲
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۵ ۲۶ تير ۱۴۰۵
بزودی کل منابع نفتی اعراب و بزنین

تا بیفتن ب ملخ خوری
توان نمونه براشون ور بزنن و دم تکون بدن ب صهیونیسم و امریکا


انوقت دنیا له له میزنه برا نفت ایران

بنظرم نمیتونن نفت ایران و بزنن چون خود اروپا و امریکا ب له له میفتن برا نفت
۱
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۲ ۲۶ تير ۱۴۰۵
الله اکبر الله اکبر الله اکبر. دمتون گرم
۳
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۲۶ تير ۱۴۰۵
من هر شب با خانواده به عشق همین دلاوران سپاه در میادین میام
الآن صدو بیست تا از تجمعات را با افتخار آمدیم
۴
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۷ ۲۶ تير ۱۴۰۵
الله اکبر الله اکبر الحمدلله، دمتون گرم خبر خیلی خوبی بود
۵
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۲۶ تير ۱۴۰۵
باریکلا. از هر جایی که به ایران حمله می شه اونجا رو در هم بکوبید
۴
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۴ ۲۶ تير ۱۴۰۵
سلام بر مجاهدان الله ، خدا قوت سرفراز و پیروز باشید
۴
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۰:۰۷ ۲۶ تير ۱۴۰۵
لعنتیهای نامرد....کلمراکز نظامی عامریکا در خاورمیانه باید به آتش کشیده بشه
۶
۳۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۶ ۲۶ تير ۱۴۰۵
انشاالله که همینطور باشد که تلفات دشمن را به خاطر شهادت
سربازان در بمپور ببینم
۴
۴۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۸ ۲۶ تير ۱۴۰۵
آمریکا تو سوریه پادگان داره ؟؟؟
۳
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۲۶ تير ۱۴۰۵
آمریکا هر جا برود آنجا می شود لانه شیطان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۴ ۲۶ تير ۱۴۰۵
آمریکا فقط در ایران پادگان ندارد.
Belgium
H
۰۹:۳۵ ۲۶ تير ۱۴۰۵
100 آمریکایی بکشین گور خودشون گم میکنن... دمتون گرم
۵
۳۷
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۰۹:۱۷ ۲۶ تير ۱۴۰۵
این خوبه، جان رزمنده هامون سلامت
۵
۳۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۰ ۲۶ تير ۱۴۰۵
از صمیم قلب از مدافعان این مرز و بوم سپاسگذارم.
۴
۳۸
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Iran (Islamic Republic of)
مجی
۰۹:۰۹ ۲۶ تير ۱۴۰۵
سلام
امیدواریم خبر اصابت به چاه های نفت و خطوط لوله و پمپاژه کشورهای عربی رو بشنویم .
۴
۳۱
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۱۲
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